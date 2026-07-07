Российская армия атаковала Днепропетровщину: загорелся мощный пожар (фото, видео)

Вечером 6 июля русские войска атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками. В результате одного из ударов в городе Самар вспыхнул масштабный пожар, а густой черный дым был виден даже из Днепра.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. По его словам, спасатели несколько часов боролись с огнем, чтобы локализовать пожар, вызванный российской атакой.

Главные истории дня

Читайте также: Россия атаковала Одессу: повреждены жилые дома, двое погибших и 15 раненых (фото, видео)

Пламя охватило складские помещения, где хранилась сельскохозяйственная техника. Несмотря на значительный материальный ущерб, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В местных Telegram-каналах и СМИ появились сообщения, что под удар якобы мог попасть один из логистических объектов "Новой почты" в Самаре. Однако по состоянию на данный момент ни компания, ни официальные органы власти эту информацию не подтвердили.

Напомним, российская армия атаковала Сумы дронами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!