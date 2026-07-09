Часть украинцев обязали срочно встать на военный учет: кого это касается
Молодые люди, которым в 2026 году исполняется 17 лет, должны стать на военный учет до 31 июля. Сделать это можно дистанционно через приложение "Резерв+", не посещая территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины. В ведомстве отметили, что онлайн-регистрация значительно упрощает процедуру, ведь позволяет избежать очередей и излишних бумажных проволочек.
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В то же время в Минобороны подчеркнули, что возможность дистанционной постановки на военный учет будет действовать только до 31 июля. Уже с 1 августа пройти эту процедуру можно будет только во время личного обращения в ТЦК и СП.
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Как стать на военный учет через "Резерв+"
Для оформления необходимо:
- установить или обновить приложение "Резерв+";
- пройти авторизацию с помощью BankID;
- выбрать функцию "Встать на учет";
- проверить правильность личных данных;
- подтвердить заявку, нажав соответствующую кнопку;
- дождаться автоматической обработки запроса системой.
После завершения процедуры пользователь получит цифровой идентификатор Reserve ID и его статус в приложении изменится на "Призывник". В Министерстве обороны особо подчеркнули, что постановка на военный учет не означает автоматического призыва на военную службу.
Военно-учетный документ необходим во многих жизненных ситуациях, в частности при поступлении в учебные заведения, официальное трудоустройство, оформление документов и получение ряда государственных услуг.
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