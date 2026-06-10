В Україні дорожчає популярний продукт: скільки коштує

У червні 2026 року в Україні спостерігається прискорене зростання цін на хліб порівняно з аналогічним періодом минулого року. Щомісячні темпи подорожчання хлібобулочної продукції у 2026 році у 1,5–2 рази перевищують показники 2025-го.

Про це в коментарі 24 Каналу повідомила докторка економічних наук, головна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна. За її словами, торік ціни зростали значно повільніше: пшеничний хліб вищого ґатунку — до 2% на місяць, житній — приблизно до 1,3%, батон — близько 1%.

Головні історії дня

Попри збільшення собівартості виробництва, виробники не можуть різко піднімати ціни через високу чутливість попиту на соціальні сорти хліба. Тому подорожчання відбувається поступово. Серед основних чинників зростання — підвищення вартості енергоресурсів, електроенергії для бізнесу та логістичних витрат.

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Динаміка цін у 2026 році

З початку року в Україні вже зафіксовано таке підвищення:

пшеничний хліб вищого ґатунку — 64,55 грн/кг (+6,6%);

хліб першого ґатунку — 53,42 грн/кг (+9,4%);

житній хліб — 54,65 грн/кг (+6,7%);

батон (500 г) — 32,47 грн (+5,4%).

У травні ціни додатково зросли ще на 1,9–3,5% залежно від виду продукції.

Прогноз на червень

За оцінками експертки, у червні очікується подальше підвищення цін. Зокрема:

пшеничний хліб вищого ґатунку може подорожчати до 66–67 грн/кг (+3–5%);

хліб першого ґатунку — до близько 55 грн/кг;

житній — до 56–57 грн/кг;

батон — до 33–34 грн за 500 г.

Таким чином, тренд на поступове подорожчання хліба зберігається, що пов’язано насамперед зі зростанням виробничих витрат та загальними економічними факторами.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

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