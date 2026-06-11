Чому пенсіонеру можуть відмовити у виїзді за кордон: пояснення юриста

Під час дії воєнного стану українські пенсіонери не завжди можуть вільно виїжджати за кордон, адже для окремих категорій — зокрема колишніх військовослужбовців, правоохоронців і військовозобов’язаних — зберігаються спеціальні обмеження. Тому перед поїздкою важливо перевірити свій статус у застосунку "Резерв+" або в територіальному центрі комплектування, оскільки пенсійне посвідчення саме по собі не гарантує право на перетин кордону.

Про це розповіли юристи профільного порталу "На пенсії". Вони підкреслюють, що можливість виїзду залежить не лише від віку чи факту отримання пенсії, а й від військового обліку, попередньої служби та займаних посад у державних структурах.

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Під час воєнного стану діють особливі правила перетину державного кордону, тому призначення пенсії не означає автоматичного зняття всіх обмежень. Найчастіше це стосується осіб, які отримують пенсію за вислугу років — колишніх військових, працівників МВС та інших силових відомств.

Навіть після звільнення зі служби такі громадяни можуть залишатися на військовому обліку та вважатися військовозобов’язаними. У цьому випадку на них поширюються загальні правила виїзду за межі України, встановлені на період воєнного стану.

Найбільше запитань щодо виїзду виникає у таких категорій:

колишні військовослужбовці;

пенсіонери МВС;

ексспівробітники інших правоохоронних органів;

особи, які отримують пенсію за вислугу років.

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Якщо людина перебуває на військовому обліку, для виїзду можуть діяти додаткові вимоги або обмеження. Окремі правила також стосуються низки посадовців, які можуть виїжджати лише за спеціальними дозволами. Йдеться, зокрема, про членів уряду, керівників центральних органів виконавчої влади та їхніх заступників, посадовців Офісу Президента, працівників Апарату Верховної Ради, РНБО, СБУ, керівництво НБУ, народних депутатів, суддів, прокурорів, а також керівників державних підприємств загальнодержавного рівня.

Подібні обмеження можуть стосуватися і жінок, які перебувають на військовому обліку, зокрема медичних працівниць, фармацевток, колишніх військовослужбовиць та інших категорій військовозобов’язаних.

Щоб уникнути проблем під час перетину кордону, фахівці радять заздалегідь перевіряти свій статус — через "Резерв+", у ТЦК або шляхом уточнення даних військового обліку. У разі належності до військовозобов’язаних варто також з’ясувати, чи потрібні додаткові документи або дозволи.

Юристи підсумовують: пенсійне посвідчення лише підтверджує факт призначення пенсії, але не є підставою для автоматичного дозволу на виїзд за кордон.

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