Почему пенсионеру могут отказать в выезде за границу: объяснение юриста К

Во время действия военного положения украинские пенсионеры не всегда могут свободно выезжать за границу, ведь для отдельных категорий — в частности, бывших военнослужащих, правоохранителей и военнообязанных — сохраняются специальные ограничения. Поэтому перед поездкой важно проверить свой статус в приложении "Резерв+" или в территориальном центре комплектования, поскольку пенсионное удостоверение само по себе не гарантирует право на пересечение границы.

Об этом рассказали юристы профильного портала "На пенсии". Они подчеркивают, что возможность выезда зависит не только от возраста или факта получения пенсии, но и военного учета, предыдущей службы и занимаемых должностей в государственных структурах.

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Во время военного положения действуют особые правила пересечения государственной границы, поэтому назначение пенсии не означает автоматического снятия всех ограничений. Чаще это касается лиц, получающих пенсию за выслугу лет — бывших военных, работников МВД и других силовых ведомств.

Даже после увольнения со службы, такие граждане могут оставаться на военном учете и считаться военнообязанными. В этом случае на них распространяются общие правила выезда за пределы Украины, установленные на период военного положения.

Больше всего вопросов по выезду возникает у следующих категорий:

бывшие военнослужащие;

пенсионеры МВД;

экссотрудники других правоохранительных органов;

лица, получающие пенсию за выслугу лет.

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Если человек состоит на военном учете, для выезда могут действовать дополнительные требования или ограничения. Отдельные правила также касаются ряда должностных лиц, которые могут выезжать только по специальным разрешениям. Речь идет, в частности, о членах правительства, руководителях центральных органов исполнительной власти и их заместителях, должностных лицах Офиса Президента, работниках Аппарата Верховной Рады, СНБО, СБУ, руководстве НБУ, народных депутатах, судьях, прокурорах, а также руководителях государственных предприятий общегосударственного уровня.

Подобные ограничения могут касаться и женщин, состоящих на военном учете, в том числе медицинских работниц, фармацевток, бывших военнослужащих и других категорий военнообязанных.

Чтобы избежать проблем при пересечении границы, специалисты советуют заранее проверять свой статус — через "Резерв+", в ТЦК или путем уточнения данных военного учета. В случае принадлежности к военнообязанным следует выяснить, нужны ли дополнительные документы или разрешения.

Юристы подводят итоги: пенсионное удостоверение лишь подтверждает факт назначения пенсии, но не является основанием для автоматического разрешения на выезд за границу.

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