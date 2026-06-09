Точно служитимуть довго: названо топ якісних вживаних автомобілів

Сучасні автомобілі стали значно витривалішими, ніж транспортні засоби кілька десятиліть тому. Якщо у 1970-х роках середній термін експлуатації легковика становив менш як шість років, а пробіг до списання рідко перевищував 160 тис. км, то сьогодні ситуація суттєво змінилася. За належного обслуговування багато машин без проблем проходять сотні тисяч кілометрів, хоча лише приблизно 1% авто здатні наблизитися до позначки у 400 тис. км і більше.

Про це повідомляє GOBankingRates.

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Японські моделі: лідери довговічності

Найбільш надійними в сегменті вживаних автомобілів традиційно вважаються японські бренди.

Беззаперечним лідером став повнорозмірний позашляховик Toyota Sequoia, ресурс якого оцінюють приблизно у 477 тис. км. Ця модель вирізняється високим запасом міцності та здатністю витримувати інтенсивну експлуатацію.

Другу позицію посідає легендарний Toyota Land Cruiser із середнім потенціалом близько 451 тис. км. Навіть автомобілі з великим пробігом залишаються затребуваними завдяки своїй конструктивній надійності.

Серед пікапів особливо виділяється Toyota Tundra, яка може проходити понад 412 тис. км. Вона стабільно витримує важкі навантаження, зберігаючи ресурс основних агрегатів протягом багатьох років.

У сегменті гібридів лідирує Toyota Prius, ресурс якого перевищує 400 тис. км. Модель відома надійною гібридною системою та високими оцінками задоволеності власників.

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Американські великі SUV

Серед американських моделей найкращі показники демонструють великогабаритні позашляховики.

Chevrolet Suburban здатен долати понад 420 тис. км, залишаючись одним із найвитриваліших сімейних авто у своєму класі.

Його "родич" Chevrolet Tahoe також перевищує позначку у 400 тис. км і відомий здатністю витримувати тривалу інтенсивну експлуатацію.

Замикає цю групу GMC Yukon XL з ресурсом близько 406 тис. км. Попри окремі незначні проблеми з електронікою або кузовними елементами, силова установка зазвичай залишається стабільною протягом усього терміну служби.

Надійні альтернативи серед інших сегментів

Пікап Honda Ridgeline може без серйозних проблем пройти до 400 тис. км за умови регулярного обслуговування. Він поєднує практичність вантажного авто з комфортом легковика.

Седан Toyota Avalon, виробництво якого завершилося у 2022 році, зберігає високу популярність на вторинному ринку завдяки ресурсу близько 395 тис. км.

Завершує десятку Toyota Highlander Hybrid, потенціал якого оцінюють у 394 тис. км. Цей трирядний кросовер відзначається надійністю та помірними витратами на обслуговування, що робить його практичним вибором для сімейного використання.

Нагадаємо, ми вже писали про топ ненадійних авто.

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