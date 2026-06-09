Важливо знати: як не втратити пенсію людям, які проживають за кордоном

Українські пенсіонери, які проживають за межами країни та отримують виплати з України, зобов’язані щороку проходити фізичну ідентифікацію. Навіть якщо процедура вже була виконана у попередньому році, її необхідно повторювати регулярно.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, щоб безперебійно отримувати пенсію у 2027 році, підтвердити особу потрібно до 31 грудня 2026 року. Фізична ідентифікація — це процедура, яка дозволяє державі підтвердити, що пенсіонер є живим і особисто отримує належні йому виплати. Такий механізм запроваджений для запобігання шахрайству та недопущення незаконного отримання пенсій третіми особами.

Головні історії дня

Вимога є обов’язковою та закріплена в українському законодавстві. Вона стосується всіх пенсіонерів, які перебувають за кордоном — як тимчасово, так і на постійній основі.

Читайте також: Якою буде пенсія при стажі у 40-45 років: пояснення ПФУ

Щорічна процедура без винятків

У ПФУ наголошують, що проходження ідентифікації є щорічною вимогою. Тобто факт її виконання у 2025 році не звільняє від повторної процедури в наступні роки. Якщо пенсіонер підтвердив особу у 2025 році, він продовжить отримувати виплати у 2026 році.

Однак для збереження пенсії у 2027-му необхідно знову пройти ідентифікацію до кінця 2026 року. Ключовим дедлайном залишається 31 грудня 2026 року — саме до цієї дати слід підтвердити особу, щоб не втратити право на подальші виплати.

Як виплачуються пенсії за кордоном

Українське законодавство передбачає, що пенсійні виплати громадянам, які перебувають за межами держави, здійснюються на банківські рахунки в українських банках. Водночас продовження нарахувань можливе лише за умови регулярного підтвердження особи отримувача. У разі невиконання вимоги щодо ідентифікації виплати можуть бути призупинені до моменту уточнення даних.

Після початку повномасштабної війни значна кількість українців, зокрема пенсіонерів, виїхала за кордон. Щорічна ідентифікація дозволяє державі оновлювати інформацію про одержувачів виплат і забезпечувати їх цільове використання.

Крім того, така практика відповідає міжнародним стандартам контролю соціальних виплат для громадян, які проживають поза межами країни.

Нагадаємо, ми вже писали, на які пільги матимуть право пенсіонери у червні 2026 року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!