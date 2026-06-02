На які пільги матимуть право пенсіонери у червні 2026 року

Чимало українських пенсіонерів щомісяця витрачають значні суми на послуги, які за законом можуть бути безоплатними або суттєво здешевленими. В умовах зростання цін і навантаження на бюджет це часто відбувається через брак інформації про доступні державні програми підтримки.

У червні 2026 року в Україні продовжує діяти низка пільг і соціальних механізмів для людей пенсійного віку. Про це пише Час Дій.

Частина з них нараховується автоматично, інші потребують особистого звернення або підтвердження права. Розглянемо основні можливості, які дозволяють зменшити щомісячні витрати.

Комунальні пільги: субсидії та додаткова підтримка

Із початком неопалювального сезону правила нарахування субсидій оновлюються, однак сама система державної допомоги продовжує працювати.

Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок житлових субсидій. Якщо в домогосподарстві не змінилися доходи, склад сім’ї чи майновий стан, повторно подавати документи не потрібно.

У деяких випадках розмір субсидії може повністю покривати витрати на комунальні послуги — тоді в платіжках фактично відображається нуль до сплати.

Водночас отримувачі зобов’язані повідомляти ПФУ про суттєві зміни у майновому стані (наприклад, придбання авто чи нерухомості, або великі покупки). Неповідомлення може призвести до скасування допомоги та повернення коштів державі.

Додатково передбачені пільги для окремих категорій сільських пенсіонерів, зокрема колишніх працівників освіти, медицини та культури, які можуть отримувати компенсацію або забезпечення твердим паливом чи газом за встановленими умовами стажу та доходу.

Медичні пільги: ліки та обстеження без оплати

Окремий блок підтримки стосується медицини, де витрати для пенсіонерів часто є найбільш відчутними.

Діє державна програма "Доступні ліки", яка дозволяє отримувати препарати для лікування серцево-судинних хвороб, діабету ІІ типу, астми та інших хронічних захворювань безкоштовно або з частковою доплатою. Для цього потрібен електронний рецепт від сімейного лікаря.

Крім того, за направленням лікаря пенсіонери можуть безоплатно проходити базові обстеження — аналізи крові та сечі, ЕКГ, перевірку рівня глюкози, флюорографію та інші стандартні діагностичні процедури в межах державної медицини.

У випадку вимагання оплати за послуги, які входять у гарантований пакет, громадяни мають право звертатися до Національної служби здоров’я України для перевірки таких фактів.

Читайте також: Якою буде пенсія при стажі у 40-45 років: пояснення ПФУ

Податкові та інші фінансові пільги

Українське законодавство також передбачає низку звільнень і знижок для пенсіонерів. Зокрема, вони можуть не сплачувати земельний податок у межах встановених норм для особистого користування.

Передбачена також 50% знижка на обов’язкове автострахування для пенсіонерів, які керують власним легковим автомобілем із невеликим об’ємом двигуна. Пенсіонери, які продовжують підприємницьку діяльність як ФОП, звільняються від сплати єдиного соціального внеску за себе за умови наявності пенсійного статусу.

Окремо діє система безоплатної правової допомоги для людей із невисокими доходами — вона включає консультації, підготовку документів і представництво в суді.

Більшість субсидій нараховується автоматично, однак для отримання інших пільг необхідно особисто підтвердити право на них — через лікаря, страхову компанію, податкові органи або центри соціальної підтримки. Фахівці наголошують: активне використання цих механізмів дозволяє пенсіонерам суттєво скоротити витрати та уникнути зайвих платежів.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія пенсіонерів може отримати 10 виплат одразу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!