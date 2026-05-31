Як охолодити себе у спеку за секунди: топ дієвих способів

Літня спека в українських містах може бути не просто дискомфортною, а подекуди виснажливою для організму. У великих містах температура влітку часто значно перевищує показники навколишніх сільських територій.

Це явище відоме як "міський тепловий острів" і виникає через щільну забудову, велику кількість асфальту та бетону, а також нестачу зелених насаджень, які могли б природно знижувати температуру повітря.Про способи швидкого охолодження в умовах високих температур в ефірі "Сніданку з 1+1" розповіла лікарка-терапевт Анастасія Пилипенко.

За словами експертки, у таких умовах різниця температур може бути суттєвою, а під час хвиль спеки в українських мегаполісах — Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові — стовпчики термометрів інколи перевищують позначку у 40 градусів.

Попри це, медики наголошують: навіть у найспекотніші дні існують прості способи знизити ризик перегріву та покращити самопочуття без спеціального обладнання. "Найперше, що я рекомендую, — це доступні домашні методи охолодження. Наприклад, можна зробити охолоджуючий патч власноруч із простих інгредієнтів", — зазначає Анастасія Пилипенко.

Для приготування такого засобу знадобляться:

2 чайні ложки гелю алое

1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю

Інгредієнти потрібно змішати до утворення густої маси, викласти на марлю та помістити в морозильну камеру приблизно на 20 хвилин.

Отриманий охолоджений компрес можна прикладати до ділянок тіла, де проходять великі судини — зокрема до чола, зап’ясть, щиколоток або пахової зони. Алое забезпечує зволожувальний ефект, а крохмаль допомагає утримувати вологу та довше зберігати прохолоду.

Такий простий метод, за словами лікарки, може стати швидким способом полегшити стан під час сильної спеки, особливо коли немає доступу до кондиціонера.

