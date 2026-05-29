Очікується геомагнітна активність з К-індексом 3,3: прогноз магнітних бур на 29 травня

29 травня в Україні очікується спокійна геомагнітна ситуація. За прогнозами фахівців, магнітна буря буде слабкою, а рівень сонячної активності залишатиметься у межах зеленого рівня — К-індекс становитиме 3,3.

Про це повідомили портал meteoagent та Британська геологічна служба. Експерти зазначають, що нині швидкість сонячного вітру дещо перевищує нормальні показники. Причиною цього є вплив корональних дір на Сонці, які періодично спричиняють незначні коливання геомагнітного поля Землі.

Попри це, суттєвих магнітних бур найближчими днями не прогнозують. Геомагнітна обстановка залишатиметься переважно стабільною, хоча упродовж доби можливі короткочасні періоди підвищеної активності.

Фахівці нагадують, що навіть слабкі магнітні коливання можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей. У деяких випадках можливі головний біль, втома, сонливість, перепади настрою або зниження концентрації уваги. Особливо уважними до свого здоров’я радять бути людям із серцево-судинними захворюваннями та проблемами з артеріальним тиском.

Щоб легше перенести період геомагнітних коливань, медики рекомендують дотримуватися режиму сну, більше відпочивати, уникати стресів, пити достатньо води та не перевантажувати організм важкою їжею й надмірними фізичними навантаженнями.

Науковці також наголошують, що прогнози сонячної активності можуть оновлюватися кілька разів на добу, тому метеозалежним людям варто стежити за актуальною інформацією.

