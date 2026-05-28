Чому ТЦК може відмовити у бронюванні після відстрочки: пояснення юриста

Бронювання від мобілізації передбачене для військовозобов’язаних громадян, які працюють на підприємствах, що мають статус критично важливих для економіки України. Водночас оформити бронь можна не завжди — у разі чинної відстрочки у такій процедурі можуть відмовити в територіальному центрі комплектування.

Про це повідомляє портал "Юристи.UA". В Україні існують законні механізми, які дозволяють тимчасово не підлягати мобілізації під час воєнного стану. Серед них — відстрочка та бронювання, однак ці інструменти мають різні підстави та правила застосування.

Бронювання надається лише працівникам підприємств, які офіційно визначені як критично важливі для функціонування державної економіки. Натомість відстрочка оформлюється індивідуально і може бути пов’язана з різними обставинами, зокрема сімейними умовами (наприклад, багатодітність) або станом здоров’я.

Читайте також: Як перевірити наявність штрафа від ТЦК: пояснення юриста

Чому не можна подаватися на бронювання під час відстрочки

До юристів звернувся громадянин із чинною, але строковою відстрочкою. Він планував після її завершення оформити бронювання, оскільки працює на критично важливому підприємстві, та уточнив, чи можна подати документи завчасно.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що в такій ситуації важливим є правильний момент подання документів, адже передчасне звернення може призвести до відмови:

"Якщо подати на бронювання до скасування відстрочки, обов’язково відмовлять. Можна спробувати подати заяву про дострокове анулювання відстрочки, але гарантій результату немає, оскільки закон прямо не передбачає такої процедури", — зазначив він.

Нагадаємо, ми вже писали, чи діятиме автоматичне продовження відстрочки для військовозобовʼязаних, які доглядають за людьми з інвалідністю.

Хочете отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні — підписуйтесь на наш Telegram-канал!