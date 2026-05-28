Як охолодити квартиру без кондиціонера: лайфхак від іспанців

До літа залишилося менше тижня, тож дедалі актуальнішим стає питання, як зберегти прохолоду вдома, коли температура на вулиці підніматиметься до +30°C, особливо якщо встановити кондиціонер немає можливості.

Журналісти дізналися, що знизити перегрів у житлі можна за допомогою кількох простих побутових рішень. Корисні поради опублікувало видання The Independent.

Європейський досвід боротьби зі спекою

У країнах із жарким кліматом, зокрема в Іспанії, давно використовують традицію сієсти — денного відпочинку в період найвищих температур і сонячної активності. Окрім цього, місцеві мешканці дотримуються простого правила: вдень вікна тримають зачиненими, а штори — щільно закритими, щоб уникнути нагрівання приміщень. Вночі, навпаки, відкривають вікна для провітрювання та охолодження оселі.

У багатьох європейських будинках також встановлені зовнішні віконниці, які додатково блокують сонячні промені. Водночас важливо забезпечувати природну вентиляцію, щоб у приміщенні не застоювалося повітря.

Ще один ефективний спосіб зменшити спеку біля дому — озеленення території. Дерева та кущі створюють тінь і здатні знижувати температуру навколишнього середовища на кілька градусів.

Поради лікарів

Сімейна лікарка Марія Вітковська в ефірі "Сніданок з 1+1" зазначила, що щільні штори, які створюють тінь, є простим і дієвим способом захисту від перегріву житла.

"Це справді допомагає, адже саме сонячні промені нагрівають кімнату і призводять до підвищення температури в приміщенні", — пояснила вона.

