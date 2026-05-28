Сильний вітер та похолодання до 15 градусів: прогноз погоди в Україні на 28 травня

До України насувається хвиля похолодання, яка супроводжуватиметься дощами та сильним вітром і триматиметься щонайменше до кінця тижня. У більшості областей вдень прогнозують лише +15…+19 градусів, тоді як на півдні ще збережеться тепліша погода — близько +20…+23 градусів.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, 28 травня країна опиниться під впливом холодного атмосферного фронту. За її словами, місцями ще можливі короткочасні дощі, однак вони будуть незначними та локальними.

Після проходження фронту температура повітря помітно знизиться. Синоптикиня також попередила про посилення вітру. Через вторгнення холодних повітряних мас та їхнє зіткнення з теплими потоками в багатьох регіонах очікуються сильні пориви, місцями — штормові.

За прогнозом Діденко, така прохолодна та нестійка погода утримається до кінця тижня, а потепління варто чекати вже на початку червня.

В Українському гідрометцентрі пояснили, що 28 травня в Україну надходитиме холодне повітря зі Скандинавії, яке поступово витіснятиме тепло до південних областей.

Метеорологи прогнозують хмарну погоду з проясненнями та дощами майже по всій території країни. Уночі опади очікуються на півдні та сході, а вдень — у більшості областей, окрім південних регіонів, Закарпаття та Прикарпаття. Подекуди можливі грози.

Температура повітря вночі становитиме +5…+10 градусів, удень — +13…+18. На півдні вночі прогнозують +11…+16, а вдень повітря прогріватиметься до +17…+22 градусів.

Окремо синоптики попереджають про небезпечні погодні умови. Вдень 28 травня в більшості регіонів очікуються пориви вітру швидкістю 15–20 метрів за секунду. Через це оголошено перший рівень небезпечності.

Штормовий вітер, за прогнозами, омине лише Закарпатську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області, а також Крим.

