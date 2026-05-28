Сильный ветер и похолодание до 15 градусов: прогноз погоды в Украине на 28 мая.

В Украину надвигается волна похолодания, которая будет сопровождаться дождями и сильным ветром и будет держаться как минимум до конца недели. В большинстве областей днем прогнозируют лишь +15…+19 градусов, в то время как на юге еще сохранится более теплая погода — около +20…+23 градусов.

Как сообщила синоптика Наталья Диденко, 28 мая страна окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. По ее словам, местами еще возможны кратковременные дожди, но они будут незначительными и локальными.

После прохождения фронта температура воздуха заметно снизится. Синоптикиня также предупредила об усилении ветра. Из-за вторжения холодных воздушных масс и их столкновения с теплыми потоками во многих регионах ожидаются сильные порывы, местами штормовые.

По прогнозу Диденко, такая прохладная и неустойчивая погода удержится до конца недели, а потепления следует ожидать уже в начале июня.

В Украинском гидрометцентре пояснили, что 28 мая в Украину будет поступать холодный воздух из Скандинавии, который будет постепенно вытеснять тепло в южные области.

Метеорологи прогнозируют пасмурную погоду с прояснениями и дождями почти по всей территории страны. Ночью осадки ожидаются на юге и востоке, а днем в большинстве областей, кроме южных регионов, Закарпатья и Прикарпатья. Временами возможны грозы.

Температура воздуха ночью будет +5…+10 градусов, днем — +13…+18. На юге ночью прогнозируют +11…+16, а днем воздух будет прогреваться до +17…+22 градусов.

Отдельно синоптики предупреждают об опасных погодных условиях. Днем 28 мая в большинстве регионов ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 метров в секунду. Поэтому объявлен первый уровень опасности.

Штормовой ветер, по прогнозам, минует только Закарпатскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, а также Крым.

