'Для приближения мира в Украине Европа должна действовать решительно', - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что на фоне изменений в ходе войны Европа должна действовать более решительно. По его словам, партнеры должны перейти к конкретным и практическим шагам, которые помогут приблизить мир.

Об этом глава МИД сказал 27 мая во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в формате "Гимних", проходившей в городе Лимассол на Кипр. В ходе заседания участники обсуждали усиление роли Европы в мирном процессе, дальнейшее продвижение Украины к членству в ЕС, открытие переговорных кластеров, расширение санкций против РФ и обеспечение украинских оборонных нужд.

Сибига подчеркнул, что у Украины и Европы есть достаточно инструментов для усиления своих позиций. Он подчеркнул, что изменение динамики войны и эффективность асимметричных действий Украины создают момент, когда Европа должна демонстрировать силу и активнее вовлекаться в приближение мира вместе с переговорным процессом с участием США.

Среди первоочередных шагов министр назвал прекращение огня в районах аэропортов и морских портов, возвращение гражданских заложников, демилитаризацию Запорожской атомной электростанции, а также создание гуманитарного коридора из оккупированных Олешек на Херсонщине, где люди долгое время остаются без доступа к воде, пище и медикаментам.

Отдельно глава МИД отметил, что Европе следует сосредоточиться не на поиске отдельного лидера для этих процессов, а на формировании общей позиции и единого мандата. По его словам, главными рычагами влияния остаются санкции против России и замороженные активы.

Также Сибига призвал европейских партнеров уже в июне принять решение об открытии всех шести переговорных кластеров для Украины на пути вступления в ЕС. Он подчеркнул, что украинцы заслуживают этого решения, а членство Украины важно и для самого Евросоюза.

Министр обратил внимание и на положительные изменения в двусторонних отношениях с Венгрией, отметив, что нынешняя динамика открывает новые возможности для сотрудничества.

Кроме того, Сибига поблагодарил европейских дипломатов за устойчивость, несмотря на российские угрозы в их адрес в Киеве. По его словам, Европа изменилась, имеет достаточно рычагов влияния и должна действовать более уверенно.

