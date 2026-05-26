Как получить устав участника боевых действий в июне

Статус участника боевых действий (УБД) подтверждает непосредственное участие в защите Украины и дает право на государственные льготы, социальные гарантии и поддержку. В Украине предусмотрено как автоматическое его оформление, так и возможность подачи документов самостоятельно – в зависимости от того, как проходила служба.

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов. Получить статус могут военнослужащие Сил обороны, участвовавшие в боевых действиях, добровольцы, а также иностранцы и лица без гражданства, приобщившиеся к защите Украины.

Автоматическое присвоение статуса УБД

Во время службы военным не следует подавать отдельные заявления. Уполномоченные должностные лица в воинских частях вносят необходимые данные в Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕДРВО) через электронную систему.

Информация должна быть внесена в течение пяти дней с момента начала выполнения боевого задания. После этого статус УБД присваивается автоматически, а уведомление об этом поступает в электронный кабинет или на e-mail военнослужащего.

Автоматический статус также предусмотрен для военных, попавших в плен или пропавших без вести. В таких случаях их семьи могут использовать предусмотренные льготы без дополнительных обращений.

Что делать, если данные не внесены

Если информацию не передали в реестр или командование не оформило документы, военнослужащий вправе обратиться в специальную комиссию самостоятельно.

Подать заявление можно:

почтой вместе с подтверждающими документами;

онлайн через портал "Действие" с использованием "Действия.Подписи".

Оформление после увольнения со службы

Бывшие военные могут оформить статус через территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или через профильные комиссии соответствующих структур – Минобороны, МВД, Нацгвардии, СБУ, ГНСУ и других.

ТЦК и СП имеют право самостоятельно запрашивать необходимые документы у воинских частей, а в случае отказа истребовать их в судебном порядке. Решение о предоставлении статуса принимается в течение 30 дней.

Отдельный порядок для добровольцев

Добровольцы, участвовавшие в АТО до 23 февраля 2018 года или в защите Украины с 24 февраля по 25 марта 2022 года, могут подать заявление в межведомственную комиссию Минветеранов.

Документы принимаются через ЦНАП, по почте или непосредственно в Министерстве по делам ветеранов. После принятия положительного решения лицу выдают удостоверение УБД и нагрудный знак, а данные вносятся в ЕГРВВ.

Как быстро подтвердить статус

После присвоения статуса военные и ветераны могут получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны всего за несколько минут в любом ЦНАПе через сервис "Единое окно". Настоящий документ подтверждает право на льготы и социальные гарантии.

