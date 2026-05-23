Смогут получить более 26 тысяч гривен: кому выплатят повышенную пенсию в июне

В Украине в июне 2026 года часть пенсионеров сможет получать выплаты, превышающие установленный законодательством стандартный максимум. Несмотря на действие понижающих коэффициентов, введенных на период военного положения, отдельные категории граждан будут потенциально иметь пенсии более 26 000 грн.

Об этом сообщает ПФУ.

Кто может получать самые высокие пенсии

Украинское законодательство предусматривает так называемые специальные пенсии для отдельных профессий и категорий граждан, работа которых была связана с повышенными рисками или особым статусом. К ним относятся, в частности, судьи, прокуроры, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, военнослужащие и другие работники силовых и государственных структур.

Пенсионное обеспечение этих категорий регулируется отдельными законами, в частности:

для судей – законом "О судоустройстве и статусе судей";

для прокуроров – законом "О прокуратуре";

для чернобыльцев — законом о статусе и соцзащите пострадавших в результате аварии на ЧАЭС;

для силовиков - законом о пенсионном обеспечении уволенных с военной службы и приравненных лиц;

для госслужащих (до реформирования системы) соответствующими специальными нормами.

Каков максимальный размер пенсии

По общему правилу максимальная пенсия в Украине ограничивается 10 прожиточными минимумами для нетрудоспособных лиц. В 2026 году этот показатель составляет 2595 грн, поэтому предельная сумма выплаты равна 25950 грн.

В то же время для части получателей специальных пенсий фактические начисления могут быть выше даже с учетом временных ограничений военного времени.

Как работают ограничения в июне

Согласно закону о Государственном бюджете на 2026 год, на период военного положения действует система ограничения самых высоких пенсионных выплат. Она применяется только к сумме, превышающей установленный базовый максимум, а не ко всей пенсии.

Лимиты не распространяются на базовую часть до 25 950 грн, но избыток сверх этой суммы корректируется по понижающим коэффициентам:

50% - для части, превышающей 10 прожиточных минимумов (но не более 11);

40% - для диапазона свыше 11 и до 13 минимумов;

30% - для части свыше 13 и до 17 минимумов;

20% - для диапазона свыше 17 и до 21 минимума;

10% - для суммы свыше 21 прожиточного минимума.

Таким образом, даже при наличии права на высокую специальную пенсию, фактический размер выплат может быть уменьшен из-за применения этих ограничительных коэффициентов.

