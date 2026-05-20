Экономические и качественные: названы топ японских гибридов, тратящих мало топлива

Гибридные автомобили отличаются высокой эффективностью благодаря сочетанию рекуперации энергии и автоматическому выключению двигателя во время остановок. По данным исследований Consumer Reports, такие модели в среднем потребляют примерно на 40% меньше топлива, чем традиционные бензиновые автомобили.

Японские производители годами усовершенствовали гибридные технологии, что позволило достичь высоких показателей экономичности и надежности, подтвержденных реальными дорожными испытаниями. Об этом сообщает Slash Gear.

Легендарный хэтчбек

Одной из самых экономичных моделей остается Toyota Prius LE с передним приводом, демонстрирующая расход топлива около 4,1 л/100 км. Версии с 19-дюймовыми колесами потребляют чуть больше – от 4,5 до 4,8 л/100 км. Автомобиль оснащен 2,0-литровым двигателем в сочетании с электромотором общей мощностью 194 л.

Реальные тесты Edmunds зафиксировали расход на уровне 4,5л/100 км в смешанных условиях. По оценкам RepairPal, модель входит в десятку самых надежных среди среднеразмерных авто.

Динамические седаны

Honda Civic Hybrid сочетает динамичность управления с низким расходом топлива – около 4,8 л/100 км. Благодаря высокому крутящему моменту модель сохраняет хорошую производительность даже при экономном потреблении. В рейтингах RepairPal она занимает третье место по надежности среди компактных автомобилей.

Для тех, кому нужно большее пространство, оптимальным выбором может стать Honda Accord Hybrid. В топовых комплектациях средний расход составляет около 4,9 л/100 км, а мощность силовой установки составляет 204 л.с. Модель также входит в число лидеров по надежности в своем классе.

Практичные кроссоверы

Среди кроссоверов внимание привлекает Toyota Corolla Cross Hybrid со средним расходом около 5,6 л/100 км. Все версии модели имеют систему полного привода. В ходе тестов Edmunds реальное потребление составило около 5,1 л/100 км.

В премиальном сегменте представлен Lexus UX 300h, который тратит примерно 5,5 л/100 км. Высокие оценки JD Power подтверждают его надежность, а общая техническая база Prius придает модели дополнительной стабильности и предсказуемости в эксплуатации.

