Минобороны запустило автоматическое продление отсрочки для определенных категорий граждан: кого касается

В Украине значительно упростили процедуру продления отсрочок от мобилизации. Теперь более 90% военнообязанных, имеющих законные основания для отсрочки, больше не обязаны собирать бумажные справки, подавать заявления или лично посещать ТЦК.

Об этом сообщает Министерство обороны в Facebook. Процесс продления отсрочок полностью переведен в цифровой формат. Система автоматически проверяет основания через государственные реестры, а после подтверждения данных обновленный статус отсрочки отображается в электронном военно-учетном документе.

Автоматическое продолжение уже реализовано для 22 категорий отсрочок.

Когда могут возникать проблемы с автопродолжением

Несмотря на высокий уровень автоматизации, Минобороны отмечают, что в отдельных случаях система не может подтвердить данные. Причиной обычно является отсутствие или устаревшая информация в государственных реестрах.

Чаще сложности возникают у следующих категорий:

лица, имеющие отца или мать с инвалидностью I или II группы;

граждане, осуществляющие постоянный уход за тяжелобольными членами семьи;

многодетные родители, воспитывающие троих и более детей.

Как избежать проблем с продолжением отсрочки

Чтобы система сработала корректно, военнообязанным советуют заблаговременно проверить актуальность своих данных в государственных реестрах, в частности, в органах ЗАГС и базах Минсоцполитики. Важно, чтобы информация о семейном положении, рождении детей или статусе инвалидности была внесена в электронные системы.

Если автоматическое продление не произошло, необходимо воспользоваться стандартной процедурой — обратиться в ТЦК и СП или обновить данные через доступные цифровые сервисы, добавив подтверждающие документы.

