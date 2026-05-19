Долговечны и экономны: названы топ автомобилей для семьи

Выбор надежного семейного автомобиля часто усложняется обилием предложений на рынке. В то же время, автомеханики и эксперты по обслуживанию авто выделяют пять моделей, которые отличаются долговечностью, относительно недорогим содержанием и комфортом для пассажиров.

Об этом пишет GOBankingRates.

Toyota RAV4 – проверенная надежность

Японская Toyota традиционно входит в лидеры по показателям надежности, а кроссовер RAV4 особенно ценят за выносливость, в частности в версиях 2019-2023 годов.

Среди ключевых преимуществ – простая электроника и широкая доступность запчастей, что делает модель удобной и для владельцев, и для сервисов.

"RAV4 отличается надежностью благодаря менее сложной электронной системе", - отметил Марк Скирвин, соучредитель Cash Auto Salvage. По его словам, это упрощает диагностику и снижает затраты на ремонт.

Honda CR-V – стабильность и минимум поломок

Honda CR-V является одним из основных конкурентов RAV4 и показывает высокий уровень механической надежности. По данным сервисных площадок, серьезные неисправности основных узлов случаются редко.

Самыми удачными для покупки считаются модели 2017-2022 годов.

"Менее 5% Honda CR-V испытывают проблемы с двигателем или трансмиссией", — пояснил Марк Скирвин. Он добавил, что большинство этих авто попадают в продажу из-за ДТП или затопления, а не из-за технических неисправностей.

Honda Odyssey – простор для большой семьи

Среди минивэнов Honda Odyssey остается одним из самых практичных вариантов для семей. Просторный салон с тремя рядами сидений и продуманная эргономика делают его удобным для дальних поездок.

"Система деактивации цилиндров в 3,5-литровом V6 обеспечивает хорошую экономичность", - объяснил Алан Гельфанд, механик German Car Depot. По его словам, ключевые механизмы модели отличаются долговечностью, что уменьшает риск неожиданных затрат.

Toyota Sienna – экономичность и ресурс

Минивэн Toyota Sienna сочетает фирменную надежность бренда с экономичностью, особенно в гибридных версиях. В некоторых комплектациях модель даже дешевле части конкурентов в сегменте.

"Трансмиссия e-CVT имеет герметичную конструкцию, которая не требует частого обслуживания", - отметил Алан Гельфанд. Также авто удобно в повседневном использовании благодаря трансформации салона и практической загрузке.

Hyundai Palisade – современный большой кроссовер

Hyundai Palisade стал популярным выбором среди больших SUV благодаря сочетанию комфорта, оснащения и стабильной надежности.

"Модель показала уверенные результаты надежности уже с первых лет выпуска", - рассказал Эндрю Фрэнкс, соучредитель Claimsline. Автомобиль также отличается современными системами безопасности и богатым оснащением салона.

