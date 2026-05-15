Пособие на похороны пенсионера: сколько выплачивает государство

Размер такой выплаты определяется в зависимости от закона, согласно которому человеку была назначена пенсия. Если пенсионер получал пенсию в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пособие на погребение составляет двухмесячный размер пенсии, которую человек получал на момент смерти.

Об этом сообщает ПФУ. Если же пенсия была назначена по военному законодательству — в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" — выплата составляет три месячных пенсии.

При этом минимальная сумма не может быть меньше пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Сейчас это 16640 гривен.

В каких случаях помощь не предоставляется

Пособие на погребение не выплачивается, если пенсионер находился на полном государственном содержании, а расходы на погребение были возмещены за счет бюджетных средств учреждения, где наступила смерть.

Какие документы нужны

Для получения выплаты необходимо подать:

паспорт и идентификационный код;

заявление на получение пособия;

документ о смерти (выписка из ДРАЦС или справку);

свидетельство о смерти;

банковские реквизиты заявителя.

В случае смерти за границей подается свидетельство о смерти или другой официальный документ иностранного государства, подтверждающий факт смерти. Такие документы должны быть надлежащим образом легализованы.

Важные условия оформления

В Пенсионном фонде подчеркнули, что срок обращения за пособием на захоронение не ограничивается.

В то же время подать заявление можно только лично — при обращении в органы ПФУ по экстерриториальному принципу.

