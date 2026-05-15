Как защитить свой участок от клещей: выручит распространенное растение

Весенне-летний сезон – время активного отдыха на даче, в саду или на террасе. Однако вместе с теплом на приусадебных участках появляются и клещи, которые прячутся в траве и представляют опасность как для людей, так и для домашних животных.

Кроме того, вредители могут оказывать негативное влияние на растения и будущий урожай. Издание Deccoria сообщает, что существует простое природное растение, способное помочь в борьбе с клещами.

Речь идет об обычном хрене — многолетнем растении из семейства капустных, которое известно не только своими лечебными свойствами. Хрен хорошо переносит морозы до -30 °C, быстро восстанавливается весной и одним из первых начинает активно расти после зимы.

В дикой природе хрен часто можно увидеть на лугах, обочинах или заброшенных территориях, из-за чего его иногда воспринимают как сорняк. В то же время опытные садоводы используют растение как естественную защиту от кротов и клещей.

Почему хрен отпугивает вредителей

Эффект связан с веществами, содержащимися в корнях и листьях растения. Хрен выделяет изотиоцианаты – летучие серные соединения с резким запахом, создающие неблагоприятные условия для многих вредителей.

Особенно чувствительны к таким веществам кроты, которые избегают участков с сильным запахом. Поэтому хрен часто советуют высаживать вдоль заборов или по периметру огорода, создавая своеобразный природный барьер от нежелательных "гостей".

Впрочем, следует учитывать, что растение быстро разрастается и может занимать значительную площадь. Чтобы контролировать его распространение, хрен рекомендуют высаживать в специальные емкости без дна или периодически ограничивать корневую систему.

Как хрен помогает бороться с клещами

Клещи плохо переносят резкие природные запахи и химические раздражители, поэтому стараются избегать мест, где растет хрен. Растение выделяет те же изотиоцианаты, которые действуют на паразитов как естественный репеллент.

Обычно клещи ждут людей или животных в высокой траве или на листьях низких кустов. Наличие хрена поблизости усложняет им передвижение и снижает вероятность скопления вредителей в зоне отдыха.

Садоводы отмечают, что высадка хрена может стать дополнительным экологическим способом защиты территории без использования агрессивной химии.

