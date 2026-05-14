В Украине подорожал популярный продукт: сколько стоит

В Украине продолжает дорожать хлеб — цены на некоторые популярные сорта уже превысили 50 гривен за буханку. Эксперты предупреждают, что рост стоимости может продолжаться и дальше, ведь производители сталкиваются с увеличением затрат на производство.

По информации портала Минфин, в мае подорожали сразу несколько видов ржаного и пшеничного хлеба. В сравнении с апрелем цены выросли практически во всех популярных категориях.

Актуальные цены на хлеб

По состоянию на данный момент в магазинах фиксируют следующие средние цены:

ржаной "Столичный" весом 950 г – около 51 грн (в апреле стоил 49,85 грн);

"Riga Бородиновский" весом 300 г - 53,45 грн против 52,36 грн месяцем ранее;

пшеничный хлеб в нарезке весом 650 г - 47,99 грн вместо 45,73 грн;

"Царь Хлеб" в нарезке весом 600 г - 52,03 грн, тогда как в апреле его продавали по 50,71 грн.

Почему дорожает хлеб

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко прогнозирует, что до конца года цены на хлеб могут вырасти еще на 20-25% по сравнению с прошлым годом.

По его словам, причиной удорожания является увеличение основных производственных затрат. В первую очередь речь идет о стоимости горючего, электроэнергии и удобрений, что оказывает непосредственное влияние на себестоимость зерна и готовой продукции.

Специалист отмечает, что дорожать могут не только хлебобулочные изделия, но и другие продукты питания, поскольку расходы производителей продолжают расти.

Ожидается ли дефицит

Несмотря на повышение цен, эксперты не прогнозируют недостатка зерна на внутреннем рынке. Ситуация с посевами сейчас оценивается как стабильная, а погодные условия пока способствуют будущему урожаю.

В то же время, риски для рынка остаются. На стоимость хлеба могут повлиять новые скачки цен на электроэнергию или неблагоприятные погодные условия. Однако синоптики прогнозируют дожди в большинстве регионов Украины, что должно положительно сказаться на состоянии посевов.

