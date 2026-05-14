Армия РФ осуществила массированную комбинированную атаку на Киевщину: повреждены жилые дома, погиб человек, есть пострадавшие (фото, видео)

В ночь на 14 мая Киевская область оказалась под массированной комбинированной атакой российских войск. В результате ударов пострадали семь человек, среди них — ребенок. В нескольких районах зафиксировано разрушение жилых домов, пожар и повреждение гражданской инфраструктуры.

По состоянию на 07.15 в ГСЧС Украины обнародовали фото последствий вражеской атаки и сообщили о пострадавших. Глава Киевской ОВА Николай Калашник заявил, что в течение всей ночи область находилась под мощным комбинированным обстрелом.

Пострадавшие в районах области

Больше всего людей пострадало в Бориспольском районе. Там ранения получили пять человек.

По словам главы ОВА, мужчину и женщину с осколочными ранениями госпитализировали в больницу. Еще трем женщинам медики оказали помощь на месте.

В Фастовском районе травмы получила женщина 1984 года рождения. Она получила необходимую медицинскую помощь без госпитализации.

Масштабы разрушений

В Бучанском районе из-за атаки вспыхнул пожар складского здания и двух автомобилей.

В Обуховском районе повреждения получили три частных дома.

В Броварском районе в результате ударов повреждены три частных дома, автомобиль и предприятие.

Серьезные разрушения также отмечены в Бориспольском районе. Там поврежден многоэтажный жилой дом, шесть автомобилей, предприятие, частный дом и хозяйственные постройки.

В Фастовском районе пострадал многоквартирный дом, а в Белоцерковском — частный дом.

Пока на местах продолжают работать спасатели, правоохранители и аварийные службы. Специалисты документируют последствия атаки и устраняют повреждения.

