США готовят решение о $400 млн военной помощи Украине — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшее время ожидаются новости о пакете помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, ранее одобренном Конгрессом США. По его словам, речь идет о военной помощи, уже утвержденной законодателями, но ее реализация сейчас задерживается на уровне Пентагона.

Он отметил, что соответствующие решения могут быть объявлены "очень скоро". Об этом он сообщил, выступая перед подкомитетом Сената, передает Reuters.

В то же время, конгрессмен-республиканец Дон Бейкон сообщил, что Палата представителей поддержала продолжение рассмотрения инициативы, которая предусматривает как дальнейшее оказание военной помощи Украине, так и усиление санкционного давления на Россию.

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Перед этим группа сенаторов от обеих партий призвала Министерство обороны США не задерживать выделение около 600 миллионов долларов помощи Украине и союзникам в Восточной Европе. Они направили соответствующее письмо главе Пентагона Питу Гегсету с требованием ускорить финансирование.

В Министерстве обороны США, со своей стороны, заявили, что взносы партнеров в рамках программы PURL пока позволяют продолжать поставки критически важного вооружения Украине.

Напомним, Сибига заявил, что война России против Украины близится к переломному этапу.

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