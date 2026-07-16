В Украине существенно упала цена на популярный продукт: сколько стоит

В Украине заметно снизились цены на фасованные куриные яйца. Сейчас средняя стоимость десятка составляет около 60 гривен, что примерно на 7 гривен меньше месяца назад.

В то же время, в некоторых торговых сетях продукцию можно приобрести еще дешевле — в частности, в АТБ цены стартуют от 53,5 грн за десяток. По данным портала " Минфин ", средняя цена упаковки яиц марки "Квочка" составляет 59,3 грн, а "Ясенсвит" - 59,5 грн за 10 штук.

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В разных супермаркетах цены отличаются. Сейчас они выглядят так:

Novus: "Наседка" - 58,99 грн, "Ясенсвит" - 53,99 грн;

"Экомаркет": "Ясенсвит" - 59,19 грн;

"Мегамаркет": "Наседка" - 67,50 грн, "Ясенсвит" - 64,50 грн;

Auchan: "Наседка" - 59,60 грн;

АТБ: "Наседка" - 53,50 грн, "Ясенсвит" - 58,40 грн.

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Почему меняются цены на яйца

Как пояснила генеральный директор одной из компаний-производителей яиц Юлия Флерова в комментарии для журнала "Наше птицеводство", на формирование стоимости продукции одновременно влияет несколько ключевых факторов.

В первую очередь это сезонность. В зимний период производство яиц в частных хозяйствах традиционно сокращается, что приводит к дефициту и росту цен. Когда предложение на рынке увеличивается, стоимость продукции постепенно снижается.

Еще одним немаловажным фактором является себестоимость производства. По словам эксперта, до 60–70% расходов приходится на корма, поэтому любые колебания цен на зерно быстро отражаются на конечной стоимости яиц. Кроме того, значительное влияние оказывают затраты на электроэнергию, необходимую для стабильной работы птицефабрик.

Также на цены влияет экспорт. Если украинские производители активнее снабжают продукцию за границу, объемы яиц на внутреннем рынке сокращаются. Это может привести к росту стоимости украинских потребителей. В то же время в периоды увеличения предложения внутри страны цены, напротив, имеют тенденцию к снижению.

Напомним, в Украине дорожает популярная сезонная ягода.

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