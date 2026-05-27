Постпред рф при ООН назвав умови для укладання мирної угоди з Україною

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Москва наполягає на усуненні так званих "першопричин" війни перед укладенням будь-якої мирної угоди з Україною. За словами Небензі, Росія вважає необхідним спочатку вирішити питання, які Кремль називає причинами початку повномасштабної війни.

Про це він сказав під час брифінгу в ООН.Серед них російський дипломат знову згадав можливий вступ України до НАТО, який Москва традиційно називає загрозою для своєї безпеки.

Також Небензя повторив пропагандистські заяви Кремля про нібито "неонацистський режим" в Україні та "утиски російськомовного населення".

