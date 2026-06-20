Пенсія по втраті годувальника: як оформити та хто має право

Родини загиблих або зниклих безвісти українських військовослужбовців мають право на державну фінансову підтримку у вигляді пенсії через втрату годувальника. У 2026 році мінімальний розмір такої виплати становить 5190 гривень.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області. Порядок призначення виплат визначений Законом України №2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

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Право на пенсію виникає у членів сім’ї військовослужбовця, якщо він:

отримував військову пенсію на момент смерті;

загинув або помер під час проходження служби;

помер протягом трьох місяців після звільнення зі служби;

помер пізніше, але причиною смерті стали поранення, контузії, травми, інвалідність чи захворювання, пов’язані з проходженням військової служби.

Отримувати такі виплати можуть непрацездатні члени родини загиблого захисника. Зокрема, це:

діти до 18 років;

діти-сироти до 23 років незалежно від навчання;

студенти денної форми навчання віком від 18 до 23 років — на весь період навчання;

батьки, чоловік або дружина, які не уклали повторний шлюб і мають право на пенсійне забезпечення;

один із батьків, чоловік, дружина, брат, сестра, дідусь або бабуся, якщо вони не працюють і здійснюють догляд за дитиною загиблого військового до досягнення нею восьмирічного віку.

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Який розмір виплат у 2026 році

Сума пенсії залежить від обставин загибелі або смерті військовослужбовця.

Якщо захисник загинув під час виконання службових обов’язків, пенсія призначається у розмірі:

70% від грошового забезпечення військового — для одного непрацездатного члена сім’ї;

50% від грошового забезпечення — якщо виплати отримують двоє або більше членів родини (крім батьків, чоловіка чи дружини).

У разі, якщо смерть настала через нещасний випадок, не пов’язаний із виконанням службових завдань, кожен непрацездатний член сім’ї може отримувати 30% грошового забезпечення померлого.

Водночас закон гарантує мінімальний розмір такої пенсії. Виплата через втрату годувальника не може бути меншою за два прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2026 року ця сума становить 5190 гривень.

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