Як приготувати ароматний полуничний джем: рецепт з трьох інгредієнтів

Зберегти смак полуниці на зиму зовсім не складно — достатньо приготувати простий домашній джем із трьох інгредієнтів. Це класичний рецепт, де головну роль відіграють ягоди, цукор і лимонний сік. Обов’язково збережіть — стане у пригоді!

Такий полуничний джем чудово поєднується з млинцями, сирниками, тостами, круасанами, печивом або йогуртом. Також його можна використовувати як начинку для пирогів, рулетів і тортів. Про це пише Shuba.

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Лимонний сік не лише додає легкої кислинки, а й допомагає зберегти яскравий колір та насичений ягідний аромат, а також сприяє загущенню джему.

Поради для ідеального джему

Обирай максимально стиглу полуницю — тоді можна трохи зменшити кількість цукру (приблизно на 50–60 г).

Лимонний сік не варто замінювати або прибирати — він важливий для текстури та смаку.

Готовий джем зберігається до 8–12 місяців у банках. Якщо не консервувати, можна заморозити порційно.

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Полуничний джем із трьох інгредієнтів

Інгредієнти

Полуниця — 1 кг

Цукор — 600 г

Лимонний сік — 30 мл

1. Підготуйте полуницю

Ягоди промийте, видали хвостики та наріж шматочками.

Засипте 200 г цукру, перемішайте і залиште на 30 хвилин, щоб полуниця пустила сік. Після цього поставте на середній вогонь і вари приблизно 10 хвилин, періодично помішуючи.

2. Додайте цукор і лимон

Влийте лимонний сік і додай ще 200 г цукру. Продовжуйте варити близько 15 хвилин, знімаючи піну.

3. Загущення

Додайте решту цукру (200 г), доведыть до кипіння і варіть ще 5 хвилин. За потреби частину сиропу можна відлити — він стане основою для компотів або желе.

Зніміть з вогню й залиште під кришкою на 10 хвилин.

4. Подрібнення

Перебийте масу блендером до однорідності, потім поверніть на вогонь і проваріть ще 5–6 хвилин.

5. Розлив у банки

Простерилізуйте банки та кришки. Гарячий джем розлийте по ємностях і щільно закрийте.

6. Зберігання

Зберігайте у темному сухому місці при кімнатній температурі. Після відкриття тримайте у холодильнику до 2–3 тижнів. Якщо без консервації — до 1 місяця в холодильнику.

Такий джем чудово підходить не лише для сніданків, а й для домашньої випічки чи прошарків у десертах.

Нагадаємо, ми вже пропонували рецепт полуничного джему за 5 хвилин.

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