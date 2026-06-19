Як приготувати ароматний полуничний джем: рецепт з трьох інгредієнтів
Зберегти смак полуниці на зиму зовсім не складно — достатньо приготувати простий домашній джем із трьох інгредієнтів. Це класичний рецепт, де головну роль відіграють ягоди, цукор і лимонний сік. Обов’язково збережіть — стане у пригоді!
Такий полуничний джем чудово поєднується з млинцями, сирниками, тостами, круасанами, печивом або йогуртом. Також його можна використовувати як начинку для пирогів, рулетів і тортів. Про це пише Shuba.
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Лимонний сік не лише додає легкої кислинки, а й допомагає зберегти яскравий колір та насичений ягідний аромат, а також сприяє загущенню джему.
Поради для ідеального джему
- Обирай максимально стиглу полуницю — тоді можна трохи зменшити кількість цукру (приблизно на 50–60 г).
- Лимонний сік не варто замінювати або прибирати — він важливий для текстури та смаку.
- Готовий джем зберігається до 8–12 місяців у банках. Якщо не консервувати, можна заморозити порційно.
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Полуничний джем із трьох інгредієнтів
Інгредієнти
- Полуниця — 1 кг
- Цукор — 600 г
- Лимонний сік — 30 мл
1. Підготуйте полуницю
Ягоди промийте, видали хвостики та наріж шматочками.
Засипте 200 г цукру, перемішайте і залиште на 30 хвилин, щоб полуниця пустила сік. Після цього поставте на середній вогонь і вари приблизно 10 хвилин, періодично помішуючи.
2. Додайте цукор і лимон
Влийте лимонний сік і додай ще 200 г цукру. Продовжуйте варити близько 15 хвилин, знімаючи піну.
3. Загущення
Додайте решту цукру (200 г), доведыть до кипіння і варіть ще 5 хвилин. За потреби частину сиропу можна відлити — він стане основою для компотів або желе.
Зніміть з вогню й залиште під кришкою на 10 хвилин.
4. Подрібнення
Перебийте масу блендером до однорідності, потім поверніть на вогонь і проваріть ще 5–6 хвилин.
5. Розлив у банки
Простерилізуйте банки та кришки. Гарячий джем розлийте по ємностях і щільно закрийте.
6. Зберігання
Зберігайте у темному сухому місці при кімнатній температурі. Після відкриття тримайте у холодильнику до 2–3 тижнів. Якщо без консервації — до 1 місяця в холодильнику.
Такий джем чудово підходить не лише для сніданків, а й для домашньої випічки чи прошарків у десертах.
Нагадаємо, ми вже пропонували рецепт полуничного джему за 5 хвилин.
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