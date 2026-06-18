Забудуть про ваш сад: садівник порадив дієві способи боротьби з равликами

Равлики та слимаки залишаються одними з найнебажаніших мешканців саду та городу. Вони активно пошкоджують молоді пагони, листя, овочеві культури й декоративні рослини, через що насадження втрачають привабливий вигляд, слабшають, а інколи навіть гинуть.

Саме тому садівники постійно шукають ефективні способи стримування цих шкідників. Досвідчений садівник із понад 30-річним стажем поділився перевіреними методами боротьби зі слимаками та равликами, які допомагають значно зменшити їхню чисельність на ділянці.

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Пивні пастки

Одним із найрезультативніших способів вважаються пивні пастки. Для цього в ґрунт закопують невелику ємність так, щоб її край був на рівні землі, після чого наливають усередину трохи пива. Аромат бродіння приваблює шкідників, які потрапляють у пастку та не можуть вибратися. Для підтримання ефективності пастки необхідно регулярно очищати та доливати свіже пиво.

Ручний збір і захисні бар’єри

Ще один простий, але дієвий метод — ручне збирання шкідників. Найкраще робити це рано-вранці або ввечері, особливо після дощу чи в періоди підвищеної вологості, коли равлики найбільш активні.

Додатковий захист рослин можуть забезпечити природні бар’єри. Навколо грядок і клумб рекомендують розсипати подрібнену яєчну шкаралупу, сухий пісок або тирсу. Такі матеріали ускладнюють пересування слимаків і равликів. Після дощів захисний шар варто поновлювати.

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Порядок на ділянці та правильний полив

Важливу роль у боротьбі зі шкідниками відіграє догляд за територією. Купи опалого листя, бур’яни, гілки та інші вологі укриття створюють ідеальні умови для їхнього розмноження, тому їх потрібно регулярно прибирати.

Фахівці також радять переносити полив на ранкові години. За день ґрунт встигає частково підсохнути, що робить ділянку менш привабливою для равликів і слимаків.

Природні союзники садівника

Для тривалого контролю чисельності шкідників варто залучати їхніх природних ворогів. Слимаків і равликів активно поїдають їжаки, жаби, ропухи та деякі види птахів. Створивши для них сприятливі умови, можна значно зменшити кількість шкідників без застосування хімічних засобів.

Раніше експерти пояснили, як пивні пастки можуть принадити слимаків та допоможуть їх позбутися.

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