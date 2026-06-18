Впорається навіть дитина: рецепт полуничного компоту на зиму

Класичний полуничний компот на зиму — простий і надійний спосіб заготовити ягоди, зберігши їхній натуральний смак і аромат. За потреби пропорції легко збільшити, якщо плануєш більше ніж одну 3-літрову банку. Рецепт розрахований на 600 г очищеної полуниці без плодоніжок.

Сезон заготовок у розпалі, тож саме час звернутися до перевірених рецептів без зайвих добавок — із чистим ягідним смаком, як у цьому варіанті компоту. Рецепт знайшли на каналі З нами смачно жити!

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Класичний полуничний компот на зиму

Інгредієнти

Полуниця — 600 г

Цукор — 300 г

Вода — 2,5 л

1. Підготуй ягоди

Полуницю перебери, видали плодоніжки, ретельно промий і залиш у друшляку, щоб стекла зайва вода.

Порада: не викидай хвостики — їх часто використовують для чаю або ароматних настоїв.

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2. Звари сироп і підготуй банку

У каструлі змішай воду з цукром і доведи до кипіння на середньому вогні, періодично помішуючи.

Паралельно простерилізуй 3-літрову банку над парою (над чайником або каструлею). Банка готова, коли всередині з’являються стікаючі краплі та "доріжки" конденсату. Після цього одразу накрий її кришкою.

3. Закатай компот

У підготовлену банку засип полуницю та залий її гарячим киплячим сиропом.

Щільно закрий кришкою і перевір герметичність, перевернувши банку догори дном.

Далі постав її кришкою вниз, укрий ковдрою і залиш до повного охолодження — приблизно на 2–3 доби.

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