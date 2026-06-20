Як боротись зі шкідниками у саду та городі в липні: дієві поради

Липень — період, коли врожай уже формується, і до збору залишаються лічені тижні. У цей час особливо важливо захистити рослини від шкідників, адже навіть незначне ураження може зіпсувати результати всієї роботи.

Профілактика стає ключовим етапом догляду за садом і городом. РБК-Україна розповідає про найпоширеніших шкідників у липні та ефективні способи боротьби з ними.

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Попелиця

Попелиця — один із найпоширеніших шкідників, який живиться соком молодих пагонів і листя, через що рослини слабшають і повільніше розвиваються.

Щоб зменшити ризик її появи, варто уникати надлишку азотних добрив — вони стимулюють ріст ніжної зелені, яка особливо приваблює шкідника. Регулярний огляд рослин, особливо нижньої частини листя, допоможе виявити зараження на ранньому етапі.

Для боротьби застосовують мильні розчини, настої часнику або тютюну. У разі сильного ураження ефективними будуть біопрепарати на кшталт "Фітоверму". Також допомагає природний контроль — зокрема залучення сонечок.

Щитівка

Щитівка має захисний панцир, під яким ховається доросла комаха, висмоктуючи соки з рослин.

Профілактика передбачає регулярне очищення листя від пилу та вологи, адже шкідник частіше з’являється на ослаблених рослинах. Також небажано пересушувати повітря — щитівка добре почувається в сухих і теплих умовах.

При зараженні комах знімають вручну, використовуючи ватний диск зі спиртом, після чого рослину обробляють інсектицидами, зокрема "Актеліком" або олійними препаратами. Уражену рослину краще тимчасово ізолювати.

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Павутинний кліщ

Павутинний кліщ активно розвивається у спеку та при низькій вологості, залишаючи на листі характерну тонку павутину. Головний метод профілактики — регулярне зволоження повітря та обприскування рослин, особливо з нижнього боку листків. Також важливо уникати надмірного загущення посадок.

На початкових стадіях допомагають настої цибулі або часнику. При сильному ураженні застосовують акарициди, наприклад "Фітоверм" або "Біотлін", із повторною обробкою через 7–10 днів.

Білокрилка

Білокрилка легко помітна: дорослі комахи злітають при найменшому русі, а личинки висмоктують сік і залишають липкий наліт.

Щоб запобігти появі шкідника, слід забезпечити гарну вентиляцію, уникати перезволоження ґрунту та не загущувати рослини. Жовті клейкі пастки ефективні як для профілактики, так і для зниження популяції.

У разі зараження застосовують мильні розчини, настої часнику або інсектициди на кшталт "Актара" чи "Конфідор". Важливо також підтримувати чистоту в місцях розміщення рослин.

Трипси

Трипси — дрібні шкідники, які залишають на листі сріблясті смуги та плями, поступово послаблюючи рослину.

Профілактика полягає у підтриманні вологості та регулярному огляді рослин, особливо в спекотний і сухий період. Нові рослини варто тимчасово ізолювати, щоб уникнути поширення шкідника.

Для боротьби використовують мильні розчини або настої ромашки. Найкращий результат дає комплексний підхід — поєднання обробок і створення сприятливих умов для рослин.

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