Как бороться с вредителями в саду и огороде в июле: действенные советы

Июль – период, когда урожай уже формируется, и до сбора остаются считанные недели. В это время особенно важно оградить растения от вредителей, ведь даже незначительное поражение может испортить результаты всей работы.

Профилактика становится ключевым этапом ухода за садом и огородом. РБК-Украина рассказывает о самых распространенных вредителях в июле и эффективных способах борьбы с ними.

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Тля

Тля — один из самых распространенных вредителей, питающийся соком молодых побегов и листьев, из-за чего растения слабеют и медленнее развиваются.

Чтобы уменьшить риск ее появления, следует избегать избытка азотных удобрений – они стимулируют рост нежной зелени, особенно привлекающей вредителя. Регулярный осмотр растений, особенно нижней части листьев поможет выявить заражение на раннем этапе.

Для борьбы используют мыльные растворы, настои чеснока либо табака. В случае сильного поражения эффективными будут биопрепараты типа "Фитоверма". Также помогает естественный контроль — в частности, привлечение божьих коровок.

Щитовка

Щитовка имеет защитный панцирь, под которым скрывается взрослое насекомое, высасывая соки из растений.

Профилактика предусматривает регулярную очистку листьев от пыли и влаги, ведь вредитель чаще появляется на ослабленных растениях. Также нежелательно пересушивать воздух – щитовка хорошо чувствует себя в сухих и теплых условиях.

При заражении насекомых снимают вручную, используя ватный диск со спиртом, после чего растение обрабатывают инсектицидами, в частности "Актеликом" или масляными препаратами. Пораженное растение лучше временно изолировать.

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Паутинный клещ

Паутинный клещ активно развивается в жару и при низкой влажности, оставляя на листьях характерную тонкую паутину. Главный метод профилактики – регулярное увлажнение воздуха и опрыскивание растений, особенно с нижней стороны листьев. Также важно избегать чрезмерного загущения посадок.

На начальных стадиях помогают настои лука или чеснока. При сильном поражении применяют акарициды, например Фитоверм или Биотлин, с повторной обработкой через 7–10 дней.

Белокрылка

Белокрылка легко заметна: взрослые насекомые взлетают при малейшем движении, а личинки высасывают сок и оставляют липкий налет.

Чтобы предотвратить появление вредителя, следует обеспечить хорошую вентиляцию, избегать переувлажнения почвы и не загущать растения. Желтые клеящие ловушки эффективны как для профилактики, так и для понижения популяции.

При заражении применяют мыльные растворы, настои чеснока или инсектициды типа "Актара" или "Конфидор". Важно также поддерживать чистоту в местах размещения растений.

Трипсы

Трипсы – мелкие вредители, оставляющие на листьях серебристые полосы и пятна, постепенно ослабляя растение.

Профилактика заключается в поддержании влажности и регулярном осмотре растений, особенно в жаркий и сухой период. Новые растения следует временно изолировать, чтобы избежать распространения вредителя.

Для борьбы используют мыльные растворы или настои ромашки. Наилучший результат дает комплексный подход – сочетание обработок и создание благоприятных условий для растений.

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