Повістку не отримував, але вже у розшуку: що робити

Територіальні центри комплектування можуть оголошувати у розшук громадян, які порушують правила військового обліку або ухиляються від мобілізаційних вимог. Водночас такі рішення не є беззаперечними — у разі незаконного внесення до розшуку їх можна оскаржити в установленому порядку.

Про це написали на порталі "Юристи.UA". Як пояснюється, процедура починається з адміністративної відповідальності: на порушника спершу накладають штраф. Лише у випадку несплати або подальшого ігнорування вимог ТЦК може ініціювати оголошення особи в розшук.

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До юристів звернувся громадянин, якого внесли до розшуку через нібито неотриману повістку. Правники наголосили, що у таких ситуаціях необхідно доводити відсутність складу правопорушення.

Адвокат Владислав Дерій зазначив, що першим кроком має бути письмове звернення до відповідного ТЦК із вимогою закрити справу про адміністративне правопорушення через відсутність підстав. Якщо ж у відомстві відмовляють або не реагують, це рішення можна оскаржити в окружному адміністративному суді.

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Водночас статус "у розшуку" може стосуватися як військовозобов’язаних, так і призовників. Після його внесення матеріали передаються до виконавчої служби, яка має право застосовувати додаткові заходи впливу, зокрема блокування банківських рахунків.

Окремо зазначається, що питання мобілізації в Україні продовжують змінюватися. За словами радника міністра оборони Сергія Стерненка, готується оновлення підходів до комплектування, зокрема з акцентом на цифровізацію обліку та розширення механізмів залучення військових. У парламенті також обговорюють подальше використання електронних реєстрів для обліку військовозобов’язаних.

Крім того, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15015, який уточнює правила служби для іноземців та осіб без громадянства — тепер вони зобов’язані проходити військово-лікарську комісію перед підписанням контракту.

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