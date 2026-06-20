Ідеальна закуска на зиму: рецепт маринованої цибулі-шалот
Цибуля шалот — чудовий варіант для швидкого маринування завдяки своєму ніжному смаку та невеликому розміру кілець, при цьому здатна суттєво збагатити смак будь-якої страви. Для приготування знадобляться прості інгредієнти: яблучний оцет, цукор, сіль і чорний перець горошком.
Маринований шалот додає пікантності м’ясним стравам, салатам, сендвічам, бутербродам і навіть випічці на кшталт заливних пирогів. Про це пише Shuba.
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Це універсальна закуска, яку легко зробити вдома, а зберігається вона в холодильнику щонайменше два тижні. Смак повністю розкривається після охолодження.
Швидка маринована цибуля-шалот
Інгредієнти:
- шалот — 5 шт.
- яблучний оцет — ½ склянки
- вода — ½ склянки
- цукор — 20 г
- сіль — 20 г
- чорний перець горошком — 5 г
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Приготування
Підготовка цибулі
Очистіть шалот і наріжте його тонкими кільцями. Викладіть у чисту скляну банку.
Маринад
У невеликій каструлі змішайте воду, яблучний оцет, цукор, сіль і перець горошком. Нагрівайте на середньому вогні, помішуючи, поки кристали повністю не розчиняться.
Зніміть маринад із вогню та одразу залийте ним цибулю в банці.
Фінальний етап
Щільно закрийте кришкою та злегка струсіть банку, щоб спеції рівномірно розподілилися.
Дайте цибулі настоятися 30–45 хвилин — після цього вона готова до вживання.
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