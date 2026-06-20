Идеальная закуска на зиму: рецепт маринованного лука-шалот
Лук шалот – отличный вариант для быстрого маринования благодаря своему нежному вкусу и небольшому размеру колец. Она легко становится "на один укус", но при этом способна существенно обогатить вкус любого блюда. Для приготовления понадобятся простые ингредиенты: яблочный уксус, сахар, соль и перец черный горошком.
Маринованный шалот придает пикантности мясным блюдам, салатам, сэндвичам, бутербродам и даже выпечке вроде заливных пирогов. Об этом пишет Shuba.
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Это универсальная закуска, которую легко сделать дома, а хранится она в холодильнике не менее двух недель. Вкус полностью раскрывается после охлаждения.
Быстрый маринованный лук-шалот
Ингредиенты:
- шалот - 5 шт.
- яблочный уксус - ½ стакана
- вода - ½ стакана
- сахар - 20 г
- соль - 20 г
- черный перец горошком - 5 г
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Приготовление
Подготовка лука
Очистите шалот и нарежьте тонкими кольцами. Выложите в чистую стеклянную банку.
Маринад
В небольшой кастрюле смешайте воду, яблочный уксус, сахар, соль и перец горошком. Нагревайте на среднем огне, помешивая, пока кристаллы полностью не растворятся.
Снимите маринад с огня и залейте им лук в банке.
Финальный этап
Плотно закройте крышкой и слегка встряхните банку, чтобы специи равномерно распределились.
Дайте луку настояться 30–45 минут — после этого он готов к употреблению.
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