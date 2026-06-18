Фізична ідентифікація пенсіонерів: як перевірити свій статус онлайн

Українські пенсіонери можуть самостійно перевірити, чи пройшли вони фізичну ідентифікацію, від якої залежить подальше нарахування пенсійних виплат. Для цього Пенсійний фонд України запровадив спеціальний онлайн-сервіс.

Про це пише "Судово-юридична газета". У Пенсійному фонді пояснили, що відповідна інформація доступна на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Для користувачів, які мають статус "пенсіонер", працює окремий розділ під назвою "Моя ідентифікація".

Головні історії дня

За допомогою сервісу можна дізнатися:

дату останньої фізичної ідентифікації;

спосіб її проходження;

чи була процедура виконана у поточному році.

Якщо пенсіонер ще не проходив ідентифікацію, графи "Дата" та "Джерело" залишатимуться порожніми.

Читайте також: Якою буде пенсія при стажі у 40-45 років: пояснення ПФУ

Хто зобов’язаний проходити ідентифікацію

Фізична ідентифікація є обов’язковою не для всіх отримувачів пенсій. Насамперед ця вимога стосується громадян, які тимчасово перебувають за кордоном.

Відповідно до статті 47-1 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", такі пенсіонери повинні проходити ідентифікацію щороку — до 31 грудня. Лише після підтвердження особи Пенсійний фонд продовжує виплату пенсії в установленому порядку.

Нагадаємо, ми вже писали, чому можуть скасувати надбавки до пенсії.

Хочете отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні — підписуйтесь на наш Telegram-канал!