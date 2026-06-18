Физическая идентификация пенсионеров: как проверить свой статус онлайн

Украинские пенсионеры могут самостоятельно проверить, прошли ли они физическую идентификацию, от которой зависит дальнейшее начисление пенсионных выплат. Для этого Пенсионный фонд Украины ввел специальный онлайн-сервис.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета". В Пенсионном фонде пояснили, что информация доступна на вебпортале электронных услуг ПФУ. Для пользователей, имеющих статус пенсионер, работает отдельный раздел под названием Моя идентификация.

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С помощью сервиса можно узнать:

дату последней физической идентификации;

способ ее прохождения;

была ли процедура выполнена в текущем году.

Если пенсионер еще не проходил идентификацию, графы "Дата" и "Источник" будут оставаться пустыми.

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Кто обязан проходить идентификацию

Физическая идентификация обязательна не для всех получателей пенсий. В первую очередь это требование касается граждан, временно находящихся за границей.

Согласно статье 47-1 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" такие пенсионеры должны проходить идентификацию ежегодно — до 31 декабря. Только после подтверждения Пенсионный фонд продолжает выплату пенсии в установленном порядке.

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