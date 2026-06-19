Яка категорія військовослужбовців матиме право на річну відстрочку: пояснення юриста

Військовослужбовці віком до 25 років можуть мати право на відстрочку після завершення контракту, однак така гарантія діє лише для визначених категорій. Йдеться про відстрочку строком до 12 місяців після звільнення зі служби в ЗСУ, але вона не поширюється на всіх, хто підписав контракт у молодому віці.

Як повідомляється на порталі "Юристи.UA", право на таку відстрочку залежить від умов контракту та підстав проходження служби. Військовослужбовці Збройних сил України можуть бути звільнені з різних причин — зокрема через стан здоров’я, який унеможливлює подальше проходження служби, або у зв’язку із завершенням контракту. Водночас остання підстава стосується лише тих, хто уклав контракт після 24 лютого 2022 року.

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Кому не гарантується відстрочка

До юристів звернувся військовий, якому ще не виповнилося 25 років і який завершує трирічний контракт, підписаний у 2023 році. Він поцікавився, чи поширюється на нього нова норма про річну відстрочку після служби.

Фахівці пояснили, що у такому випадку скористатися цією гарантією, ймовірно, не вдасться. Юрист Євген Корнійчук уточнив, що вона діє не для всіх військових віком 18–25 років.

За його словами, відстрочка передбачена для окремої категорії осіб, які під час воєнного стану були прийняті на службу за контрактом строком на один рік і звільнені на визначених підставах. Якщо ж контракт укладено на три роки, як у цьому випадку, ця норма на військовослужбовця не поширюється.

Юристи також нагадують, що оформити відстрочку від мобілізації можна через застосунок "Резерв+" або у ЦНАП, без безпосереднього звернення до ТЦК, залежно від типу підстав.

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