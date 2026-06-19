Какая категория военнослужащих будет иметь право на годовую отсрочку: объяснение юриста

Военнослужащие младше 25 лет могут иметь право на отсрочку после завершения контракта, однако такая гарантия действует только для определенных категорий. Речь идет об отсрочке сроком до 12 месяцев после увольнения со службы в ВСУ, но она не распространяется на всех подписавших контракт в молодом возрасте.

Как сообщается на портале " Юристы.UA ", право на такую отсрочку зависит от условий контракта и оснований прохождения службы. Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут быть уволены по разным причинам — в частности из-за состояния здоровья, которое делает невозможным дальнейшее прохождение службы, или в связи с завершением контракта. В то же время последнее основание касается только тех, кто заключил контракт после 24 февраля 2022 года.

Главные истории дня

Читайте также: Как проверить наличие штрафа от ТЦК: объяснение юриста

Кому не гарантируется отсрочка

К юристам обратился военный, которому еще не исполнилось 25 лет и завершает трехлетний контракт, подписанный в 2023 году. Он поинтересовался, распространяется ли на него новая норма о годовой отсрочке после службы.

Специалисты объяснили, что в таком случае воспользоваться этой гарантией, вероятно, не получится. Юрист Евгений Корнийчук уточнил, что она действует не для всех военных 18–25 лет.

По его словам, отсрочка предусмотрена для отдельной категории лиц, во время военного положения были приняты на службу по контракту сроком на один год и уволены на определенных основаниях. Если контракт заключен на три года, как в этом случае, эта норма на военнослужащего не распространяется.

Юристы также напоминают, что оформить отсрочку от мобилизации можно через приложение "Резерв+" или ЦНАП, без непосредственного обращения в ТЦК, в зависимости от типа оснований.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях могут отменить статус УБД.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!