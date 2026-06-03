Правительство ввело новые правила бронирования в Украине: что нужно сделать до 1 сентября

Даже при наличии оформленного бронирования работники критически важных предприятий иногда сталкиваются с вопросами актуальности своего статуса. У специалистов объяснили, что именно должен делать сам сотрудник, а что полностью входит в обязанности работодателя.

Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Работникам предприятий, имеющих статус критически важных и на которых оформлено бронирование от мобилизации, не нужно самостоятельно обращаться в государственные органы или подтверждать этот статус работодателя.

Все процедуры сохранения критического статуса компании и бронирования персонала осуществляет предприятие в установленном порядке.

Какую информацию все же следует контролировать

Тем не менее, работникам рекомендуют периодически уточнять свой статус у работодателя или ответственных лиц, ведущих кадровый и военный учет.

В частности, важно убедиться, что уже оформленное бронирование остается в силе, а данные в военном учете актуальны. В случае изменения личной информации их необходимо своевременно обновлять в соответствии с требованиями законодательства.

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Обязанности работодателя

За подтверждение критичности предприятия, оформление и сопровождение бронирования полностью возлагается на работодателя. Именно компания взаимодействует с государственными органами и проходит необходимые процедуры.

Работникам же советуют поддерживать контакт с ответственными подразделениями предприятия, чтобы избежать недоразумений и своевременно получать информацию о своем статусе.

Напомним, мы уже писали, что делать забронированному в случае мобилизации.

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