Град, шквалы и до 34 градусов тепла: какова погода во второй половине июля

К середине июля в Украине сохранится комфортная летняя погода без сильной жары. В большинстве областей температура воздуха не будет превышать +30 градусов, хотя местами возможны кратковременные дожди, грозы, а иногда даже град и шквалы. Только на юге и востоке страны на следующей неделе прогнозируют локальное повышение температуры до +34 градусов.

Об этом в комментарии OBOZ.UA сообщил синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит. По его словам, в четверг над большей частью Украины будет преобладать область повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков не ожидается. Лишь в Закарпатье, в Карпатах и на юго-востоке днем возможны локальные кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью будет +15…+20 градусов, днем — +25…+30.

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В пятницу погодные условия почти не изменятся. Большинство регионов будут оставаться без осадков, лишь в отдельных южанах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью ожидается +15...+20 градусов, на северо-востоке будет немного прохладнее - +11...+16. В дневные часы температура будет колебаться в пределах +23…+28 градусов, а в Закарпатье местами поднимется до +32.

В субботу, по словам синоптика, над Украиной произойдет своеобразное "противостояние" воздушных масс. С северо-востока будет поступать область высокого атмосферного давления, тогда как западнее страны будет влиять атмосферный фронт. Поэтому именно в западных областях прогнозируют кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы со скоростью ветра 15–20 метров в секунду. В других регионах существенных осадков не предполагается. Температура ночью будет +13…+18 градусов, днем — +25…+30.

В воскресенье и понедельник атмосферный фронт будет постепенно смещаться на восток. В западных и большинстве северных областей пройдут кратковременные дожди с грозами, в то время как на остальной территории сохранится сухая погода. Ночью прогнозируют +13…+20 градусов, днем – +23…+30. В то же время в центральных, восточных и южных областях местами температура может повыситься до +32…+34 градусов, однако это будет локальное потепление.

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Предварительный прогноз на следующую неделю также не предполагает резких погодных изменений. По словам Ивана Семилита, во вторник кратковременные дожди с грозами возможны в большинстве областей, а в среду и четверг преимущественно на западе, севере и северо-востоке страны. В конце недели осадки постепенно прекратятся.

Температура воздуха ночью будет держаться в пределах +13…+20 градусов, днем — +21…+28. На юге и востоке будет несколько теплее – до +27…+34 градусов.

В общем, синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Украине будет царить типичная летняя погода без длительных волн жары. Жарче будет только в отдельных районах южных и восточных областей, тогда как большинство регионов будут наслаждаться комфортными температурными показателями.

Напомним, мы уже писали, какие регионы Украины накроет адская жара.

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