Российская армия атаковала Киев баллистикой: двое погибших, шесть раненых, возникли пожары (фото, видео)

В ночь на 16 июля в Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российских баллистических ракет. В столице раздались взрывы, а в результате атаки произошли пожары.

Об этом сообщили КМВА, Воздушные силы, мэр Киева Виталий Кличко. По информации КМВА, сигнал тревоги объявили из-за угрозы баллистического удара. Воздушные силы предупредили о запуске ракет в направлении Киева, а после полуночи уточнили, что в столицу направлялись четыре баллистических ракеты.

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Впоследствии мэр Киева сообщил о первых последствиях атаки. В Святошинском районе зафиксировано попадание в складские помещения. В Дарницком районе обломки ракеты рухнули на территорию нежилой застройки. Позже стало известно еще об одном попадании в Дарницком районе — на этот раз в нежилое здание.

В результате ударов в Святошинском районе, где повреждены склады, а также в Дарницком районе на территории нежилой застройки возникли пожары. На сегодня известно о двух погибших и пятеро раненых, и среди них ребенок.

Напомним, российская армия атаковала Сумы дронами.

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