Трамп поддержал санкции против России, инициированные Грэмом - CNN

Президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать двухпартийный законопроект о новых санкциях против России, ранее инициированный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Решение Трампа поддержать законопроект стало важным шагом к его возможному принятию. Документ, над которым Линдси Грэм работал длительное время, имеет значительные шансы получить поддержку обеих партий в Конгрессе.

Об этом сообщаетCNN со ссылкой на представителя Белого дома. Ранее Грэм вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем сообщали, что администрация президента положительно относится к этой инициативе. По их словам, после длительных консультаций удалось добиться компромисса по ключевым положениям законопроекта.

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До этого оставался открытым вопрос, согласится ли сам Трамп поддержать документ, ведь он неоднократно отмечал, что президент должен сохранять более широкие полномочия по самостоятельному введению санкций.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун заявил, что Белый дом активно взаимодействовал с Линдси Грэмом во время подготовки законопроекта. По его словам, документ может быть одобрен только при условии поддержки как республиканцев, так и демократов.

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Тун также отметил, что санкционный пакет был одним из главных приоритетов Грэма в последний период его работы, а его принятие может стать важной частью политического наследия сенатора. В то же время Ричард Блюменталь сообщил, что в ближайшее время планирует обсудить с руководством Сената завершение рассмотрения законопроекта, а также определение нового республиканского соавтора документа.

По данным CNN, документ предоставляет президенту США право вводить высокие пошлины на импорт из стран, продолжающих закупать российскую нефть, природный газ и уран. Авторы законопроекта считают, что такие меры должны усилить экономическое давление на Россию в связи с войной против Украины.

Напомним, США атаковали Иран в ответ за сбитый вертолет.

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