Российская армия атаковала Киев баллистикой: горели склады и десятки авто (фото, видео)

В ночь на 14 июля русские войска атаковали Украину. Из-за угрозы ударов в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Во время работы сил противовоздушной обороны в столице прогремели взрывы, а в нескольких районах зафиксировали последствия атаки.

Об этом сообщили КМВА, Воздушные силы, городской голова Киева Виталий Кличко в соцсетях, начальник КМВА Тимур Ткаченко. По словам Виталия Кличко, в Голосеевском районе по двум адресам зафиксировано попадание в складские помещения. В результате ударов вспыхнули пожары.

Главные истории дня

Читайте также: Россия атаковала Одессу: повреждены жилые дома, двое погибших и 15 раненых (фото, видео)

Кроме того, в Дарницком районе рухнули обломки воздушных целей на открытой территории. Из-за этого загорелись автомобили. В ходе атаки в столице работали подразделения противовоздушной обороны. Ранее мэр предупреждал, что Россия атакует Киев баллистическими ракетами и призвал жителей оставаться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

Информация о последствиях вражеских обстрелов уточняется. На местах работают экстренные службы.

Напомним, российская армия атаковала Сумы дронами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!