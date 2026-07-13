Может наблюдаться слабость и головные боли: прогноз магнитных бурь на 13 июля

В ближайшие два дня на Земле прогнозируется умеренная геомагнитная активность. Хотя сильных магнитных бурь не ожидается, чувствительные к изменениям погоды люди могут испытывать головные боли, усталость, раздражительность или перепады настроения.

13 июля прогнозируется геомагнитная активность с К-индексом 4,3, что отвечает желтому уровню. Такой показатель свидетельствует о магнитной буре средней интенсивности, которая может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

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В то же время следует помнить, что прогнозы могут корректироваться. Специалисты обновляют данные о солнечной активности примерно каждые три часа, поэтому показатели могут изменяться в течение суток.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури возникают из-за вспышек и выбросов плазмы на Солнце. Во время таких процессов в космос высвобождается большое количество заряженных частиц, двигающихся в направлении Земли. Достигнув магнитосферы нашей планеты, они вызывают геомагнитные возмущения.

Для оценки их силы используется планетарный К-индекс, имеющий шкалу от 0 до 9. Значения от 1 до 4 считаются слабыми или умеренными и обычно не создают серьезных последствий. Если же показатель достигает 5 и более, магнитную бурю уже относят к сильным, способным влиять как на самочувствие людей, так и на работу технических систем.

Во время мощных геомагнитных бурь возможны перебои в работе спутниковой связи, навигационных систем, мобильных сетей и радиосвязи. За К-индексом 7–8 в некоторых регионах мира можно наблюдать полярное сияние.

Как магнитные бури могут влиять на здоровье

Ученые до сих пор исследуют влияние геомагнитных возмущений на организм человека. В то же время многие в такие дни жалуются на головную боль, слабость, быструю усталость, сонливость, раздражительность, перепады артериального давления и ухудшение концентрации внимания.

Специальных препаратов от воздействия магнитных бурь не существует, однако при необходимости можно применять лекарство, которое назначил врач для облегчения отдельных симптомов.

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Как облегчить самочувствие

В период повышенной солнечной активности врачи рекомендуют соблюдать простые правила:

спать не менее 7–8 часов в сутки и соблюдать режим дня;

употреблять достаточное количество воды и отдавать предпочтение легкой, сбалансированной пище;

ограничить алкоголь, жирные, соленые и острые блюда, а также не злоупотреблять кофе;

больше гулять на свежем воздухе, избегая длительного пребывания под прямыми солнечными лучами;

поддерживать умеренную физическую активность;

минимизировать стрессовые ситуации и эмоциональную перегрузку;

людям с хроническими заболеваниями – внимательнее следить за своим состоянием и держать необходимые медикаменты под рукой.

Также улучшить самочувствие могут контрастный душ утром и вечерняя теплая ванна, которые помогают организму легче адаптироваться к изменениям геомагнитной активности.

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