Может наблюдаться слабость и головные боли: прогноз магнитных бурь на 13 июля
В ближайшие два дня на Земле прогнозируется умеренная геомагнитная активность. Хотя сильных магнитных бурь не ожидается, чувствительные к изменениям погоды люди могут испытывать головные боли, усталость, раздражительность или перепады настроения.
13 июля прогнозируется геомагнитная активность с К-индексом 4,3, что отвечает желтому уровню. Такой показатель свидетельствует о магнитной буре средней интенсивности, которая может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.
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В то же время следует помнить, что прогнозы могут корректироваться. Специалисты обновляют данные о солнечной активности примерно каждые три часа, поэтому показатели могут изменяться в течение суток.
Что такое магнитная буря
Магнитные бури возникают из-за вспышек и выбросов плазмы на Солнце. Во время таких процессов в космос высвобождается большое количество заряженных частиц, двигающихся в направлении Земли. Достигнув магнитосферы нашей планеты, они вызывают геомагнитные возмущения.
Для оценки их силы используется планетарный К-индекс, имеющий шкалу от 0 до 9. Значения от 1 до 4 считаются слабыми или умеренными и обычно не создают серьезных последствий. Если же показатель достигает 5 и более, магнитную бурю уже относят к сильным, способным влиять как на самочувствие людей, так и на работу технических систем.
Во время мощных геомагнитных бурь возможны перебои в работе спутниковой связи, навигационных систем, мобильных сетей и радиосвязи. За К-индексом 7–8 в некоторых регионах мира можно наблюдать полярное сияние.
Как магнитные бури могут влиять на здоровье
Ученые до сих пор исследуют влияние геомагнитных возмущений на организм человека. В то же время многие в такие дни жалуются на головную боль, слабость, быструю усталость, сонливость, раздражительность, перепады артериального давления и ухудшение концентрации внимания.
Специальных препаратов от воздействия магнитных бурь не существует, однако при необходимости можно применять лекарство, которое назначил врач для облегчения отдельных симптомов.
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Как облегчить самочувствие
В период повышенной солнечной активности врачи рекомендуют соблюдать простые правила:
- спать не менее 7–8 часов в сутки и соблюдать режим дня;
- употреблять достаточное количество воды и отдавать предпочтение легкой, сбалансированной пище;
- ограничить алкоголь, жирные, соленые и острые блюда, а также не злоупотреблять кофе;
- больше гулять на свежем воздухе, избегая длительного пребывания под прямыми солнечными лучами;
- поддерживать умеренную физическую активность;
- минимизировать стрессовые ситуации и эмоциональную перегрузку;
- людям с хроническими заболеваниями – внимательнее следить за своим состоянием и держать необходимые медикаменты под рукой.
Также улучшить самочувствие могут контрастный душ утром и вечерняя теплая ванна, которые помогают организму легче адаптироваться к изменениям геомагнитной активности.
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