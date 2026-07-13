Дроны атаковали Ставропольский край России и НПЗ в Москве: вспыхнул пожар (фото, видео)

В ночь на 13 июля несколько регионов России оказались под атакой беспилотников. Под удар попал Ставропольский край, где после взрывов возник пожар на нефтебазе.

Также российские власти сообщили о работе систем противовоздушной обороны вблизи Москвы. Об этом сообщают мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях, ASTRA, Exilenova+, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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По словам мэра Москвы Сергея Собянина, вечером 12 июля силы ПВО начали отбивать атаку якобы направлявшихся в российскую столицу беспилотников. По состоянию на 03:19 он заявил, что были сбиты три дрона, а всего с начала суток, по его утверждению, на подлете в Москву якобы уничтожили 11 беспилотников.

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На фоне атаки в московских аэропортах ввели временные ограничения. В частности, аэропорт Домодедово перешел на обслуживание рейсов по согласованию, а в аэропорту Жуковский временно ограничили полеты. Под ударом также оказался Ставропольский край. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что после атаки беспилотников на территории промышленной зоны в хуторе Узники возник пожар.

В то же время OSINT-проект ASTRA после анализа доступных материалов заявил, что возгорание произошло именно на местной нефтебазе. Информации о масштабах повреждений или возможных последствиях для объекта пока нет.

Напомним, дроны атаковали российскую Пензу.

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