Могут наблюдаться головные боли и слабость: прогноз магнитных бурь на 10 июля

Геомагнитная активность может сказываться как на работе отдельных систем связи, так и на самочувствии метеочувствительных людей. В периоды магнитных бурь некоторые люди отмечают головные боли, усталость, сонливость, раздражительность или снижение работоспособности.

10 июля прогноз остается аналогичным. ОжидаетсяК-индекс 3,7, то есть геомагнитная ситуация будет спокойной, без мощных магнитных бурь. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

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В то же время специалисты отмечают, что прогнозы солнечной активности могут изменяться. Данные обновляются примерно каждые три часа, поэтому актуальные показатели следует регулярно проверять.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря – это природное явление, возникающее после мощных солнечных вспышек и выбросов корональной массы. В ходе таких процессов Солнце излучает большие потоки заряженных частиц — преимущественно протонов и электронов. Когда они достигают магнитного поля Земли, происходят геомагнитные возмущения.

Для оценки их интенсивности используется К-индекс. Показатели от 1 до 4 считаются слабыми и остаются незаметными. Если индекс составляет 5 и более, магнитная буря классифицируется как мощная и может оказывать влияние как на самочувствие людей, так и на работу отдельных технических систем.

Во время мощных геомагнитных бурь возможны перебои в функционировании спутниковой связи, радиосвязи, навигационных систем, мобильных сетей и GPS. При очень высокой активности – при К-индексе 7–8 – в высоких широтах можно наблюдать полярное сияние.

Как магнитные бури могут оказывать влияние на организм

Изменения геомагнитного поля и атмосферного давления иногда сопровождаются ухудшением самочувствия, особенно у метеозависимых людей. Среди наиболее распространенных симптомов:

головные боли;

повышенная утомляемость;

слабость;

сонливость или нарушение сна;

раздражительность;

стресс и перепады настроения.

Специального лечения влияния магнитных бурь не существует, однако при необходимости можно использовать обычные симптоматические средства после консультации с лечащим врачом.

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Как облегчить самочувствие во время геомагнитной активности

В дни повышенной солнечной активности врачи рекомендуют соблюдать простые правила:

спать не менее 7–8 часов и соблюдать привычный режим дня;

отдавать предпочтение легкому и сбалансированному питанию;

ограничить употребление жирной, острой и слишком соленой пищи;

отказаться от алкоголя и уменьшить количество кофе;

поддерживать водный баланс и пить больше чистой воды или травяных чаев;

ежедневно гулять на свежем воздухе, избегая длительного пребывания под прямыми солнечными лучами;

выполнять умеренные физические упражнения без чрезмерных нагрузок;

избегать стрессовых ситуаций и переутомления;

людям с хроническими заболеваниями иметь под рукой необходимые лекарства и следить за своим состоянием;

для улучшения самочувствия утром можно принимать контрастный душ, а вечером – теплую расслабляющую ванну.

Специалисты советуют периодически проверять обновление прогнозов, ведь солнечная активность может изменяться в течение суток.

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