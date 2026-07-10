Могут наблюдаться головные боли и слабость: прогноз магнитных бурь на 10 июля
Геомагнитная активность может сказываться как на работе отдельных систем связи, так и на самочувствии метеочувствительных людей. В периоды магнитных бурь некоторые люди отмечают головные боли, усталость, сонливость, раздражительность или снижение работоспособности.
10 июля прогноз остается аналогичным. ОжидаетсяК-индекс 3,7, то есть геомагнитная ситуация будет спокойной, без мощных магнитных бурь. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.
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В то же время специалисты отмечают, что прогнозы солнечной активности могут изменяться. Данные обновляются примерно каждые три часа, поэтому актуальные показатели следует регулярно проверять.
Что такое магнитная буря
Магнитная буря – это природное явление, возникающее после мощных солнечных вспышек и выбросов корональной массы. В ходе таких процессов Солнце излучает большие потоки заряженных частиц — преимущественно протонов и электронов. Когда они достигают магнитного поля Земли, происходят геомагнитные возмущения.
Для оценки их интенсивности используется К-индекс. Показатели от 1 до 4 считаются слабыми и остаются незаметными. Если индекс составляет 5 и более, магнитная буря классифицируется как мощная и может оказывать влияние как на самочувствие людей, так и на работу отдельных технических систем.
Во время мощных геомагнитных бурь возможны перебои в функционировании спутниковой связи, радиосвязи, навигационных систем, мобильных сетей и GPS. При очень высокой активности – при К-индексе 7–8 – в высоких широтах можно наблюдать полярное сияние.
Как магнитные бури могут оказывать влияние на организм
Изменения геомагнитного поля и атмосферного давления иногда сопровождаются ухудшением самочувствия, особенно у метеозависимых людей. Среди наиболее распространенных симптомов:
- головные боли;
- повышенная утомляемость;
- слабость;
- сонливость или нарушение сна;
- раздражительность;
- стресс и перепады настроения.
Специального лечения влияния магнитных бурь не существует, однако при необходимости можно использовать обычные симптоматические средства после консультации с лечащим врачом.
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Как облегчить самочувствие во время геомагнитной активности
В дни повышенной солнечной активности врачи рекомендуют соблюдать простые правила:
- спать не менее 7–8 часов и соблюдать привычный режим дня;
- отдавать предпочтение легкому и сбалансированному питанию;
- ограничить употребление жирной, острой и слишком соленой пищи;
- отказаться от алкоголя и уменьшить количество кофе;
- поддерживать водный баланс и пить больше чистой воды или травяных чаев;
- ежедневно гулять на свежем воздухе, избегая длительного пребывания под прямыми солнечными лучами;
- выполнять умеренные физические упражнения без чрезмерных нагрузок;
- избегать стрессовых ситуаций и переутомления;
- людям с хроническими заболеваниями иметь под рукой необходимые лекарства и следить за своим состоянием;
- для улучшения самочувствия утром можно принимать контрастный душ, а вечером – теплую расслабляющую ванну.
Специалисты советуют периодически проверять обновление прогнозов, ведь солнечная активность может изменяться в течение суток.
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