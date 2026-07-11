Когда в Украину вернется жара: синоптик дала прогноз

После непродолжительного похолодания и дождливой погоды в Украину снова вернется летняя жара. По предварительным прогнозам, в конце следующей недели температура воздуха во многих регионах превысит +30 °C.

В то же время об аномальной жаре на уровне +38...+39 °C, как в некоторых странах Западной Европы, говорить преждевременно. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо " сообщила синоптикиня Наталья Диденко.

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По ее словам, волна высоких температур снова охватила западноевропейские страны. В Лондоне воздух прогревается до +30 °C, во Франции ожидается +33...+35 °C, а в отдельных районах Испании столбики термометров могут достичь +38 °C. В Украине в ближайшие дни сохранится более прохладная погода, а настоящая жара вернется несколько позже.

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"По предварительным прогнозам температура более +30 градусов ожидается только в конце следующей недели. Именно такие показатели я считаю настоящей жарой", – отметила Наталья Диденко. Синоптикиня добавила, что пока рано прогнозировать, приблизятся ли температурные показатели в Украине к +38...+39 °C, однако вероятность того, что воздух прогреется выше +30 °C, достаточно высока.

"Достигнет ли температура +38 или +39 градусов, пока сказать невозможно, ведь это еще долгосрочный прогноз. Но возврат температур свыше +30 градусов выглядит вполне вероятным", – подытожила она.

Напомним, мы уже писали, какие регионы Украины накроет адская жара.

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