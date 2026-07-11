Коли в Україну повернеться спека: синоптик дала прогноз

Після нетривалого похолодання та дощової погоди в Україну знову повернеться літня спека. За попередніми прогнозами, наприкінці наступного тижня температура повітря в багатьох регіонах перевищить +30 °C.

Водночас про аномальну спеку на рівні +38...+39 °C, як у деяких країнах Західної Європи, наразі говорити передчасно. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Головні історії дня

За її словами, наразі хвиля високих температур знову охопила західноєвропейські країни. Зокрема, у Лондоні повітря прогрівається до +30 °C, у Франції очікується +33...+35 °C, а в окремих районах Іспанії стовпчики термометрів можуть сягнути +38 °C. Водночас в Україні найближчими днями утримається більш прохолодна погода, а справжня спека повернеться дещо пізніше.

Читайте також: Грози, град та до 27 градусів тепла: коли в Україну прийде літня спека

"За попередніми прогнозами, температура понад +30 градусів очікується лише наприкінці наступного тижня. Саме такі показники я вважаю справжньою спекою", – зазначила Наталка Діденко. Синоптикиня додала, що поки зарано прогнозувати, чи наблизяться температурні показники в Україні до +38...+39 °C, однак імовірність того, що повітря прогріється вище +30 °C, є досить високою.

"Чи сягне температура +38 або +39 градусів, наразі сказати неможливо, адже це ще довгостроковий прогноз. Але повернення температур понад +30 градусів виглядає цілком імовірним", – підсумувала вона.

Нагадаємо, ми вже писали, які регіони України накриє пекельна спека.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!